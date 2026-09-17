Simion, după consultările de la Cotroceni: „Nicușor Dan și Grindeanu să se oprească. Fără AUR nu se poate”

Consultari ale presedintelui Nicusor Dan cu membrii delegatiei Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), la Palatul Cotroceni, in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. sursa foto: Agerpres

Liderul AUR, George Simion, a declarat, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că formațiunea sa nu va susține niciun executiv fără să facă parte din el și a cerut alegeri anticipate cât mai rapide.

AUR a fost a doua formațiune primită joi la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor convocate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. Fără AUR nu se poate, i-am pus soluțiile pe masă lui Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR. El a insistat că partidul nu va ceda la presiuni: „poziția noastră este de neclintit (...) Nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda, și milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România.”

„E timpul să se oprească și Nicușor Dan, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile”, mai spune Simion.

„Trăim un film prost. Parcă suntem în ziua cârtiței”

Liderul AUR a comparat consultările repetate cu un scenariu care se tot reia: „Parcă suntem în ziua cârtiței. Se repetă de fiecare dată aceste consultări și nimeni nu înțelege ce se întâmplă.”

El a susținut că instituțiile statului sunt blocate și că nu există o majoritate viabilă.

„Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment în Parlamentul României, instituțiile statului român au fost delegitimate. Este nevoie de un moment zero, este nevoie de un nou început”, mai spune Simion.

Simion s-a prezentat ca parte a soluției, dar în termenii AUR.

„AUR este parte a dialogului. AUR va fi parte a soluției. Dacă unii sau alții nu, este treaba noastră”, susține acesta.

Cere alegeri anticipate și un guvern pe patru ani

Întrebat cu cine ar forma un guvern, Simion a evitat un răspuns direct și a mizat pe ideea unei resetări prin vot: „O majoritate parlamentară stabilă poate da naștere unui guvern. Eu cred, împreună cu colegii mei, că avem nevoie de o resetare și de a ajunge la votul românilor.”

Liderul AUR a respins ideea unui premier tehnocrat.

„Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic, dar nimic, până o să învețe miniștrii, ministerele și portarii și cum funcționează instituțiile”, spune el, argumentând că „mai mult de șase luni nu o să reziste. De aceea, singura variantă corectă este un guvern de 4 ani care să ia măsurile necesare”.

Simion a exclus și varianta unui guvern de tranziție, vehiculată de UDMR și de Ilie Bolojan: „Din punct de vedere constituțional nu există această variantă, este o păcăleală, nu poate fi luată în calcul. Singura formă prin care ajungem la alegeri este dacă luni sau marți, sau când va fi votul de încredere pentru viitorul Executiv... dacă acesta pică, se respectă Constituția și ajungem la alegeri.”

Nicușor Dan a convocat joi toate partidele parlamentare la Cotroceni pentru a debloca desemnarea unui premier. Consultările au început cu PSD, la ora 09:00, urmat de AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri. Președintele a anunțat că vrea să facă desemnarea până pe 19 septembrie, înainte de plecarea sa în Statele Unite.

Trei nume rămâneau în discuție pentru funcția de prim-ministru: Sorin Grindeanu (propunerea PSD), Siegfried Mureșan (susținut de PNL, USR și UDMR) și Alexandru Nazare. Vehiculată era și o variantă-surpriză, cea a viceguvernatorului BNR Leonardo Badea.