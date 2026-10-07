Numărul doi din PSD anunţă condiţia pentru Luca Niculescu, cu o zi înainte de negocieri. „PSD are un program de guvernare”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că social-democrații vor decide dacă vor vota Guvernul Niculescu în funcție de măsurile economice pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, le propune în programul de guvernare. Numărul 2 în PSD a sugerat că programul de guvernare al partidului conține măsurile corecte pentru relansarea economică, iar dacă acestea se regăsesc și în programul prim-ministrului nominalizat de președinte „atunci există baza unei discuții serioase”.
Secretarul general al PSD a lăsat loc de discuții cu Luca Niculescu și nu a exclus un vot de susținere pentru premierul desemnat. Decizia depinde însă de măsurile economice pe care premierul desemnat le va pune masă, a spus Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.
„Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și pentru a repara efectele ultimelor luni.
PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase”, a spus numărul 2 în PSD.
Claudiu Manda a atras atenția că PSD își dorește de la Luca Niculescu o „schimbare de direcție.”
„Premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască și, mai ales, dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție. După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluție rațională pentru refacerea unei majorități stabile, România nu-și mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice și negocieri pentru funcții”, a spus social-democratul.
Secretarul general al PSD a învinovățit PNL și USR pentru prelungirea crizei politice.
„PNL și USR au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul Guvern. Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze. La împărțirea funcțiilor și a puterii au demonstrat că se pricep. La construirea unei majorități au eșuat chiar și cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie”, a spus Manda.
Luni, la finalul consultărilor avute cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de premier.
Fostul ambasador a anunțat că va începe negocierile cu partidele pentru a strânge majoritatea de 233 de voturi de care are nevoie pentru a fi învestit în funcție. Potrivit unor surse politice, Niculescu l-a sunat pe Sorin Grindeanu, iar cei doi au avut o discuție. În cursul zilei de miercuri se vor stabili amănuntele unei prime întâlniri, care va avea loc cel mai probabil joi.