Numărul doi din PSD anunţă condiţia pentru Luca Niculescu, cu o zi înainte de negocieri. „PSD are un program de guvernare”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că social-democrații vor decide dacă vor vota Guvernul Niculescu în funcție de măsurile economice pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, le propune în programul de guvernare. Numărul 2 în PSD a sugerat că programul de guvernare al partidului conține măsurile corecte pentru relansarea economică, iar dacă acestea se regăsesc și în programul prim-ministrului nominalizat de președinte „atunci există baza unei discuții serioase”.

Secretarul general al PSD a lăsat loc de discuții cu Luca Niculescu și nu a exclus un vot de susținere pentru premierul desemnat. Decizia depinde însă de măsurile economice pe care premierul desemnat le va pune masă, a spus Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

„Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și pentru a repara efectele ultimelor luni.

PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase”, a spus numărul 2 în PSD.

Claudiu Manda a atras atenția că PSD își dorește de la Luca Niculescu o „schimbare de direcție.”

„Premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască și, mai ales, dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție. După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluție rațională pentru refacerea unei majorități stabile, România nu-și mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice și negocieri pentru funcții”, a spus social-democratul.

Secretarul general al PSD a învinovățit PNL și USR pentru prelungirea crizei politice.