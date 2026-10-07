Kelemen anunţă că UDMR va negocia cu Luca Niculescu formarea unui Guvern şi cere indexarea pensiilor. "Avem o singură linie roșie"

1 minut de citit Publicat la 12:58 07 Oct 2026 Modificat la 12:58 07 Oct 2026

Kelemen anunţă că UDMR va negocia cu Luca Niculescu formarea unui Guvern. FOTO: Antena 3 CNN

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că partidul său va iniţia negocieri cu premierul desemnat, Luca Niculescu, pentru formarea unui Guvern şi anunţă "linia roşie" pe care n-o va încălca: "Nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR și SOS".

Kelemen Hunor a precizat că UDMR va merge la discuţii, joi, cu Luca Niculescu şi cere trei puncte importante în programul de guvernare.

"Inițiem negocieri cu Luca Niculescu, având mandatul Consiliului Permanent Federal. Ne vom întâlni cu premierul desemnat joi. Este important pentru noi ca programul de guvernare, aflat în curs de elaborare, să includă trei elemente.

Acesta trebuie să conțină o componentă economică puternică, menită să protejeze locurile de muncă existente și să creeze altele noi.

Trebuie acordat sprijin persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv pensionarilor. Pensiile trebuie indexate pentru a ține pasul cu creșterea costurilor.

De asemenea, drepturile comunităților minoritare trebuie protejate. Acest aspect este de o importanță majoră și pentru comunitatea noastră.

Ne dorim un guvern funcțional, cu puteri depline. Aceasta este prioritatea absolută în acest moment. Știm că răbdarea oamenilor a ajuns la limită, motiv pentru care insistăm pentru formarea noului guvern. Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară în acest stadiu.

Avem o singură „linie roșie”: nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR și SOS", a postat Kelemen Hunor pe Facebook.