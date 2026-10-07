De pe podium, direct la Smart Urban Mobility. Piloții care au adus adrenalina curselor la Salonul Auto București

Spațiul Smart Urban Mobility din cadrul Salonului Auto București s-a transformat, în prima zi, în culisele unei curse de Formula 1. Foto: Antena 3 CNN

Start în ritm de Formula 1 la Smart Urban Mobility. Prima zi a evenimentului organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București & Accesorii i-a adus pe vizitatori mai aproape de lumea motorsportului. Piloții, mașinile de raliu și dezbaterile despre tehnologia care face diferența pe circuit au acaparat toată atenția.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni, iar vizitatorii vor afla care sunt noile tehnologii din domeniu și cum putem avea orașe inteligente, cu un transport bine pus la punct.

Spațiul Smart Urban Mobility din cadrul Salonului Auto București s-a transformat, în prima zi, în culisele unei curse de Formula 1. Mașinile de raliu au furat toate privirile, dar și invitații au fost pe măsură. Direct de pe podiumul din Formula Trophy, din Malaezia, a venit la Smart Urban Mobility pilotul român David Cosma Cristofor, care a obținut această performanță la doar 17 ani.

„Să concurez pe un asemenea circuit, cu atâția fani în jurul meu, a fost o onoare pentru mine să reprezint România. Am avut niște probleme cu mașina în cursă și mi-am apărat poziția cât am putut, însă după steagul de finish a fost un moment de relaxare. Am fost extrem de bucuros să reprezint România”, a povestit tânărul.

Iar Alexandra Teslovan este deja un nume cunoscut în motorsportul românesc.

„Sportul te maturizează. Sportul acesta, mai ales fiind încă de mică într-un sport destul de periculos, m-a făcut să mă maturizez și, să zicem, că asta a fost partea mai grea”, a afirmat ea.

„Într-adevăr, programul este extrem de încărcat, weekend de weekend, dar acesta nu este tocmai un motiv de plâns”, a glumit Noris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

„Nu, nu, nu e o activitate foarte frumoasă pentru noi și, până la urmă, ăsta e sportul și trebuie cumva să ne adaptăm”, a răspuns Alexandra.

Filip, în vârstă de 9 ani, și Victor și Matei, de 13 ani, vin din urmă cu visuri mărețe.

„Performanța mea cea mai bună a fost la prima etapă, când am învățat să stăpânesc o mașină printre jaloane. Eu am doi piloți favoriți. Primul este Kimi Antonelli, iar al doilea este Ayrton Senna da Silva”, a spus Filip, pilotul de doar 9 ani.

„Cea mai bună performanță a mea a fost la karting. Am avut cel mai mult timp de antrenament, de concursuri și atunci a fost cea mai bună perioadă”, a povestit și Victor.

„Eu, până acum, am ajuns cel mai sus chiar la ultima etapă din Campionatul Național de Slalom Juniori. Am reușit să iau de patru ori locul întâi”, a continuat și Matei.

Salonul Auto și Accesorii București 2026 așteaptă vizitatorii până duminică, 11 octombrie, între orele 10:00 și 19:00.

În cadrul evenimentului Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, vor fi prezentate ultimele tendințe și soluții pentru un transport mai sigur, mai eficient și mai sustenabil în orașele viitorului.