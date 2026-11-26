Ioan Doru Dăncuș, primarul din municipiul Baia Mare. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ioan-Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare care a fost sechestrat, amenințat și obligat să se drogheze pentru a se obține filmări compromițătoare cu el, a povestit la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, joi seară, cum s-a desfășurat incidentul. Primarul spune că persoanele respective l-au răpit când se ducea acasă la o colegă care-l invitase la ea acasă. În momentul când a intrat în apartament, spune el, a fost agresat fizic, încătușat, i s-a pus un căluș în gură, după care a fost amenințat, șantajat și i obligat să consume droguri. Răpitorii ar fi vrut să-l determine să-și folosească influența politică și funcția pentru a le oferi lor beneficii.

„Am fost sechestrat în București, fiind într-o deplasare de serviciu și, așa cum am prezentat și cu alte ocazii, am fost oarecum invitat de către o fostă colegă să ne întâlnim să avem o discuție.

Eu am propus un spațiu public, un loc public. Colega, tocmai pentru că eu sunt o persoană publică, a spus că nu e bine să ne expunem și ar fi mai bine să ne vedem la ea acasă. Într-un final, am acceptat, pentru că o cunoșteam și nu aveam absolut nicio reținere. În momentul în care am intrat în locația respectivă, la un minut-două au a tăbărât peste mine trei persoane, două mascate și unul care nu era mascat, așa cum s-a și prezentat în material.

Am fost încătușat, mi s-a pus un căluș în gură și au început discuțiile pe un ton amenințător, intimidator, cu mici acte de violență fizică, punându-mi-se în față un „to do list”. Acei acei indivizi erau în apartament, într-o cameră alăturată. Erau mascați, au strigat poliția. În momentul acela mi-am dat seama că nu are cum să fie poliție. Mă rog, era undeva la 12 noaptea și efectiv nu am știut ce se întâmplă.

M-au pus la podea, m-au încătușat și mi-au pus călușul în gură și după care a început un dialog cu persoana care nu era mascată, pe care am recunoscut-o ca fiind numitul Raul Chiș, deci din Baia Mare, cel cu care, de-a lungul ultimilor ani, am avut diverse interacțiuni, în condițiile în care, prin interpuși sau personal, a încercat să obțină anumite favoruri administrative de la subsemnatul, prin a propune diverse, știu eu, favoruri, pentru a-i autoriza anumite construcții care au fost ridicate ilegal”, a spus primarul Dăncuș la Antena 3 CNN.

Primarul spune că persoanele respective au avut legături și cu predecesorul său, Cătălin Cherecheș, care a fugit din țară după ce a fost condamnat pentru fapte de corupție, între timp prins, extrădat și eliberat condiționat.

„După ce fostul primar, fostul edil a plecat în exil și eu am preluat conducerea primăriei municipiului Baia Mare, au crezut că eu voi face și îi voi ajuta ca să autorizez acea construcție. Evident că nu am putut să fac, pentru că era profund ilegal și, în aceste condiții, au încercat, prin diverse metode de intimidare, să mă determine să îi ajut și să le rezolv problemele în ceea ce privește acea construcție. Ulterior, ei au mai construit în perioada în care eram și eu primar și primar interimar.

Sunt în momentul de față vreo 10 imobile construite ilegal, pentru care eu am sesizat de fiecare dată atât organele de cercetare penală pentru nerespectarea măsurilor complementare și colegii mei de la disciplina în construcții au aplicat de fiecare dată sancțiunile contravenționale pentru lipsa autorizației de construire. În acest fel s-a ajuns la acea pagină de pe rețelele de socializare.

Se spune că din închisoare, fostul primar făcea politica editorială a acelui jurnal băimărean și s-a reîmprietenit cu frații Chiș. Nu am dovezi concrete în acest sens”, a spus Ioan-Doru Dăncuș.

(...)

Atacatorii i-au cerut să le îndeplinească cinci cerințe

„Mi-au spus că dacă vreau să scap cu viață, trebuie să îndeplinesc cinci cerințe, dintre care primele două mi le-au expus la acel moment. Prima condiție a fost ca să vorbesc cu un jurnalist local care a făcut o anchetă față de toate ilegalitățile pe care ei le-au săvârșit cu acele construcții și cu activitatea economică, să vorbesc cu acel jurnalist și să scoată toate materialele publicate împotriva lor sau materialele pe care ei le considerau denigratoare.

Și a doua cerință a fost ca fratele celui cu care eu dialogan, care nu avea cagulă, să fie cooptat în rândul membrilor de partid, în cadrul organizației municipale Baia Mare, a cărei președinte sunt. Mi-au spus că vrea să facă o carieră politică și trebuie să plece de undeva, că ar putea să ajungă senator. Așa. Au spus cinci lucruri și prima dată trebuia să le îndeplinesc pe cele două, după care au spus că o să mai ceară alte trei. Nu știu care sunt altele trei, dar cert este că, din dialogul pe care l-am purtat sub supravegherea anchetatorilor, unul aproape că deja mi l-a cerut.

Mai precis, să fac „un joc de glezne”, cum s-ar spune, în tot ceea ce înseamnă procesele pe care primăria municipiului Baia Mare le-a intentat împotriva societăților și împotriva acestor persoane. Mai precis, să îi favorizezi sau să cerem judecarea în lipsă, ca să poată să-și susțină cauza, astfel încât construcțiile să nu fie demolate. Acest lucru a reieșit din înregistrarea pe care am făcut-o și din dialogul pe care l-am purtat

(...) Eu le-am spus că nu pot să le autorizez acea construcție, pentru că, efectiv nu se poate. Este construită în extravilan, nu are in avizele instituțiilor avizatoare și nu se poate. I-am spus că, și dacă mă omoară, eu nu am cum să le promit că pot să autorizez acea construcție. Atunci au spus că nu e nicio problemă. Dacă nu se poate, nu se poate. O să vedem noi ce o să facem ulterior.

Dar, în prima fază, cele două cerințe trebuie să le duc la îndeplinire, că altfel nu mai scap de acolo. Și până la urmă am spus: OK, haideți că o să fac, că aceste lucruri... Au spus că n-o să mai ies de acolo și, mă rog, nu mai pot să reproduc toate acele momente, pentru că nici nu le mai țin foarte bine minte ce s-a întâmplat”, a spus Dăncuș.

Primarul spune că răpitorii l-au forțat să se drogheze

„După ce am spus că o să îndeplinesc cele două cerințe, am crezut că am scăpat și le-am spus ca să mă lase. Am spus că nu mă lasă, pentru că am scăpa prea repede și am încercat să mă umilească simulând un act sexual. Atunci m-am zbătut și a sunat cineva la ușă. În momentul când s-a sunat la ușă, mi s-a pus un cuțit la gât și am fost amenințat cu un electroșoc, să nu spun niciun niciun cuvânt. După ce a plecat persoana de la ușă, repet, am crezut că o să se liniștească și o să îmi dea drumul.

După ce am depășit acel moment, m-au întrebat dacă mă droghez. Am spus că nu m-am drogat în viața mea și au spus că este momentul să fac și acest lucru, pentru că ei vreau să mă facă vedete vedetă la posturile de televiziune. Și acea filmare, nu am precizat de la început, din momentul în care am fost încătușat, am fost filmat în permanență de către una dintre persoanele care purtau cagulă. Repet, am spus că nu vreau să mă droghez și m-au forțat. Mi-au servit de pe o farfurie o substanță. Nu am știut că este drog sau altceva. Am fost forțat să prizez, am prizat o dată, m-a mai forțat încă o dată, dar nu am mai reușit să trag și a spus că este suficient pentru ei.

Că au suficiente dovezi cu care să mă șantajeze, să mă compromită dacă eu o să spun ceea ce s-a întâmplat în în acea încăpere și dacă n-o să duc la îndeplinire ceea ce mi-au cerut”, a mai spus el.