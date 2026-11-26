„Un papagal politic”. Bolojan a răbufnit după ce o deputată PSD l-a acuzat că a modificat deficitul „din pix”

2 minute de citit Publicat la 22:33 26 Noi 2026 Modificat la 22:33 26 Noi 2026

Liderul PNL, Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Ilie Bolojan a avut o reacție dură joi, la Suceava, după ce a fost întrebat despre acuzațiile unei deputate PSD, care susținea că fostul premier ar fi modificat artificial deficitul bugetar înainte să plece de la Palatul Victoria. Liderul PNL a numit-o „papagal politic” și a dat vina pe contractele semnate în anii trecuți pentru investiții care depășeau cu mult banii disponibili.

Disputa a pornit de la declarațiile făcute de deputata PSD Mirela Adomnicăi într-o emisiune locală. Aceasta l-a acuzat pe Bolojan că ar fi ținut deficitul bugetar sub control doar „din pix”, în condițiile în care mai multe primării reclamau facturi neachitate pentru lucrări deja realizate.

Întrebat cum răspunde acestor acuzații, fostul premier a avut o replică scurtă și tăioasă.

„Cel care a făcut această declarație este un papagal politic”, a spus Ilie Bolojan.

Liderul liberal a continuat spunând că nu îl interesează cine a făcut afirmația și că nu vrea să îi acorde mai multă atenție.

Bolojan îi acuză pe cei care au semnat contracte fără să aibă suficienți bani

Pentru a explica problemele cu care s-a confruntat Guvernul pe care l-a condus, Bolojan a dat exemplul investițiilor din transporturi, unde susține că au fost semnate contracte de aproape patru ori mai mari decât fondurile disponibile.

„Ce trebuie înțeles? Dacă ne referim la investiții, trebuie să știți următoarele lucruri: am avut 5,5 miliarde euro în PNRR si am semnat contracte de 19,5 miliarde. Ați retinut cifra, da? Avem supracontractare pe programul sectorial transporturi de 300%”, a declarat Bolojan.

O situație asemănătoare ar exista și la Compania Națională de Investiții (CNI). Potrivit liderului PNL, instituția are aproximativ 1.200 de proiecte începute, dar poate finaliza în jur de 200 pe an.

Bolojan i-a criticat pe cei care au aprobat investițiile în perioada 2023–2024, fără să se asigure că există și banii necesari pentru finalizarea lor.

„Întrebarea mea este cine sunt iresponsabilii: piromanii care au semnat aceste proiecte între 2023 și 2024 sau cei care au încercat să găsească soluții?”, a întrebat fostul premier.

Bolojan: Fără banii europeni, autostrăzile din Moldova rămâneau „desene pe hârtie”

Liderul PNL a vorbit și despre finanțarea autostrăzilor care vor face legătura spre Siret și Ungheni.

El susține că proiectele ar fi rămas blocate dacă România nu ar fi obținut acordul Comisiei Europene pentru folosirea a 4,2 miliarde de euro din mecanismul european SAFE, destinat inclusiv investițiilor în infrastructură cu utilizare militară și civilă.

„Dacă nu reușeam să conving Comisia Europeană să ne permită ca 4,2 miliarde din SAFE să fie mutate pe autostrăzile dvs., cine și-ar mai fi făcut poză cu capătul de autostradă dinspre Suceava-Siret sau Iași-Ungheni? Rămâneau desene pe hârtie”, a afirmat Bolojan.

În privința facturilor neachitate prin programul „Anghel Saligny”, fostul premier a explicat că, în fiecare an, primăriile și constructorii au realizat lucrări peste sumele prevăzute în buget, sperând că vor primi bani suplimentari la rectificare.

Bolojan a susținut că, după căderea Guvernului său, nu a mai putut transfera către proiectele care aveau nevoie de finanțare aproximativ 1,4 miliarde de lei rămase neutilizate pe o altă componentă a programului.

Potrivit acestuia, actualul Guvern a făcut ulterior realocarea, însă mai există facturi de aproximativ un miliard de lei pentru care ar putea fi necesară o nouă rectificare bugetară.