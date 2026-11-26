3 minute de citit Publicat la 18:02 26 Noi 2026 Modificat la 18:02 26 Noi 2026

George Simion și-a chemat susținătorii în fața Parchetului General. Inquam Photos /George Călin

Procurorul general Cristina Chiriac respinge acuzațiile lansate joi de George Simion și îl acuză pe liderul AUR că încearcă să-l discrediteze pe procurorul care instrumentează dosarul în care este acuzat de instigare publică, relatează Agerpres. Aceasta i-a cerut președintelui AUR „să se abțină” de la a atrage Parchetul General în „dispute, confruntări sau jocuri politice”. Precizările Cristinei Chiriac vin după ce George Simion a declarat că aeste victima unui dosar politic.

Cristina Chiriac a precizat că procurorul care instrumenează dosarul în care este cercetat George Simion are întreaga ei susținere.

„În calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, resping categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică.

Îmi exprim întreaga susținere față de procurorul de caz în exercitarea atribuțiilor sale profesionale și consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic”, a spus Cristina Chiriac într-un comunicat de presă.

Scandal după ce George Simion a fost pus sub acuzare

Reacția șefei Parchetului General vine după ce George Simion l-a acuzat pe procurorul Rareș Petru Stan că i-a deschis un „dosar politic”.

„Dosarul este unul din luna martie (...) Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareș Petru Stan, care de doi ani nu se ocupa decât de opoziția politică. Tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alți lideri politici din zona suveranistă, toate dosarele într-un mod total discreționar ajung la acest Rareș Stan”, a susținut președintele AUR, astăzi, îm fața Parchetului General.

Procurorul general a respins aceste acuzații.

„Justiția nu se înfăptuiește sub presiunea declarațiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraților. Legalitatea și temeinicia actelor procurorilor se verifică prin mecanismele și procedurile prevăzute de lege, nu prin verdicte pronunțate în spațiul public. Respect dreptul la liberă exprimare, dreptul la critică și interesul legitim al societății față de activitatea instituțiilor judiciare. Acestea nu pot însă justifica atribuirea, în mod nefondat, a unor intenții politice magistraților și nici exercitarea de presiuni asupra acestora în legătură cu instrumentarea unor cauze penale”, a spus ea.

Chiriac i-a cerut lui George Simion să respecte independența justiției și să nu atragă Parchetul General în conflicte politice.

„Solicit tuturor actorilor vieții publice să respecte independența actului de justiție și să se abțină de la antrenarea instituției pe care o conduc în dispute, confruntări sau jocuri politice. Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiționată de interesele sau așteptările niciunui actor politic.

În calitate de conducător al Ministerului Public, am responsabilitatea de a asigura cadrul necesar exercitării atribuțiilor profesionale ale procurorilor cu imparțialitate, obiectivitate și fără ingerințe externe, precum și de a apăra autoritatea și credibilitatea instituției.

Doresc să asigur opinia publică de faptul că nicio presiune externă și nicio tentativă de intimidare sau de discreditare nu vor deturna activitatea acestei instituții de la misiunea sa legală. Reperul fundamental al activității noastre este și va rămâne legea, aplicată în mod egal, fără privilegii și fără discriminări”, a mai spus Chiriac.

George Simion, acuzat de instigare publică

Joi, George Simion a fost pus sub urmărire penală de Parchetul General, într-un dosar în care este acuzat de instigare publică, după ce ar fi îndemnat publicul pe o rețea de socializare să săvârșească fapte ce „constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții”.

„În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul 'Reacție la cald' (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7.823 de comentarii și a fost distribuit de 6.143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei 'ar trebui jupuiți în piața publică', referindu-se la membrii Biroului Electoral Central - 'Cei care au comis lovitura de stat' (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale)”, au precizat procurorii.

După ce a făcut această declarație, Simion a revenit la acea vreme cu precizări suplimentare într-o conferință de presă. El a spus atunci că afirmațiile lui au fost metaforice și se referea ca membrii BEC să fie „jupuiţi de privilegii”.