Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din țară, a intrat în reparații FOTO: Getty Images

Strada Sforii din Braşov a intrat, joi, în reabilitare, aceasta fiind unul dintre cele mai vizitate obiective de turişti, ale cărei clădiri au fost afectate, în ultimii ani, de infiltraţii de apă şi degradare a tencuielilor şi al cărei aspect a fost deteriorat printr-o vandalizare agresivă a faţadelor cu inscripţii.

Investiţia se ridică la 2 milioane de lei şi va fi suportată, în proporţie de 80% din bugetul local, restul sumei urmând să fie recuperată de la proprietari.

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Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă urmată de o vizită pe viitorul şantier, că şi-ar dori finalizarea lucrărilor în primăvara viitoare, până la Parada Junilor, care are loc anual în prima duminică după Paşte, în zona centrului istoric al oraşului.

„Am avut de ales să facem o simplă intervenţie, aşa, să ne aflăm în treabă şi, după foarte scurt timp să revenim la situaţia iniţială sau una amplă. Ţinând cont de faptul că acest obiectiv este şi monument istoric, a trebuit să facem nişte demersuri, proceduri (...) să avem toate acordurile şi avizele necesare în aşa fel încât partea de execuţie să fie precedată de documentaţii, care sunt foarte importante şi care să fie făcute de specialişti”, a declarat edilul, cu prilejul conferinţei de presă.

La rândul său, arhitecta Alexandra Stoica a subliniat că incidentul din luna noiembrie a anului trecut, când bucăţi de tencuială şi elemente de acoperiş, din cornişă, au căzut de la mare înălţime „este un simptom al unei lipse de întreţinere în timp” şi a precizat că, pe lângă faţade, se va interveni şi la refacerea canalizării de pe Strada Sforii.

Ea a menţionat că strada are jgheaburi şi burlane subdimensionate, iar tencuiala folosită la clădiri a fost una impermeabilă. Astfel, intervenţiile vor viza inclusiv îndepărtarea acestora şi înlocuirea lor cu mortare permeabile, care permit zidăriei să respire şi să nu reţină umiditatea şi vor fi remediate problemele sistemului de colectare a apelor pluviale, în prezent insuficient, pe întregul tronson existând doar două burlane care evacuează apa direct în stradă.

Totodată, directorul Fundaţiei Monumentelor Istorice Braşov, Diana Micu, a precizat că localnicii vor contribui pentru reparaţii „în funcţie de cotele părţi pe care le deţin din faţadele care vor beneficia de aceste intervenţii”.

În ce priveşte viitorul acestui obiectiv turistic, edilul a precizat că, după reabilitare, vor fi introduse restricţii pentru vizitatori.

„Vom avea camere de supraveghere video la cele două capete ale străzii, precum şi la mijlocul tronsonului, un post fix de poliţie locală în zonă, şi porţi de acces pentru ca intrarea pe stradă să se poată face într-un interval de timp bine delimitat, astfel ca nici vecinii să nu mai agresaţi - pentru că s-au plâns şi de acest lucru. Noaptea, când oamenii se odihnesc, o fac în linişte, însă ei, acolo, sunt foarte afectaţi de aşa zişii vizitatori, care creează zgomote, deranj. Vom face un program de vizitare şi în acest sens ne-am consultat şi cu riveranii şi am ţinut cont şi de solicitările lor, care sunt fireşti”, a precizat George Scripcaru.

Strada Sforii, care este una dintre cele mai înguste din Europa, are aproximativ 80 de metri lungime şi, în unele zone, puţin peste un metru lăţime, aceste caracteristici neobişnuite transformând-o într-un punct intens vizitat de turişti.

Atestată documentar în secolul al XVII-lea, a fost amenajată iniţial ca un coridor de acces pentru pompieri şi delimita două "decurii".

După incidentul din noiembrie 2025, strada a fost închisă accesului vizitatorilor din motive de siguranţă publică.