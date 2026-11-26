Trump anunță, după întâlnirea cu Rutte, că „dulapul militar” al SUA „va fi în curând plin”: „Aliații și partenerii vor beneficia de el”

2 minute de citit Publicat la 17:16 26 Noi 2026 Modificat la 17:28 26 Noi 2026

Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul general NATO, Mark Rutte, au avut o întâlnire, miercuri seară, la Mar-a-Lago. Cei doi oficiali au vorbit atât despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cât și despre conflictul din Iran. Ulterior, Trump a transmis, într-o postare pe Truth Social, că 20 de companii noi din apărare fac „progrese extraordinare”, iar „dulapul militar” al SUA „va fi în curând plin”. „Când se va întâmpla acest lucru, aliații și partenerii noștri din întreaga lume vor beneficia în mare măsură de acest lucru”, a transmis Președintele republican.

„Întâlnirea a avut un impact foarte mare, războiul dintre Rusia și Ucraina și conflictul din Iran fiind principalele subiecte de discuție. În plus, s-a discutat despre toate realizările fără precedent pe care SUA și NATO le-au obținut împreună la summiturile de la Haga și Ankara.

De asemenea, am discutat pe larg despre importanța ca Rusia și Ucraina să evite orice acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, ar extinde războiul, precum și despre importanța găsirii unei soluții pașnice la acest conflict, cât mai repede posibil”, a scris Trump, pe rețeaua sa socială.

În plus, Președintel SUA a vorbit și despre investițiile în apărare și industrie, subliniind progresele pe care „le înregistrează companiile noastre din domeniul apărării în ceea ce privește cele peste 20 de noi facilități aflate în prezent în construcție”.

El a spus că, în curând, „«dulapul» nostru va fi plin și, când se va întâmpla acest lucru, aliații și partenerii noștri din întreaga lume vor beneficia în mare măsură de acest lucru”.

„În cele din urmă, am discutat despre cheltuielile de apărare și investițiile în baza noastră industrială, atât în Statele Unite, cât și în întreaga zonă NATO. Am informat NATO cu privire la progresele extraordinare pe care le înregistrează companiile noastre din domeniul apărării în ceea ce privește cele peste 20 de noi facilități aflate în prezent în construcție.

Aceste companii se concentrează pe construirea sistemelor Patriot, THAAD, a rachetelor Tomahawk și a multor arme noi, atât ofensive, cât și defensive, care nu au fost încă prezentate publicului sau altor țări. Niciodată până acum Statele Unite nu au produs mai mult echipament militar sau muniție decât în prezent.

«Dulapul» nostru va fi în curând plin și, când se va întâmpla acest lucru, aliații și partenerii noștri din întreaga lume vor beneficia în mare măsură de acest lucru”, a conchis el.

Trump a fost acuzat săptămâna trecută de criticii săi că a luat partea Moscovei după ce l-a declarat „prieten” pe omologul său rus, Vladimir Putin, în timpul întâlnirii de la Shenzhen, în China.

El a afirmat că liderul rus doreşte să vadă sfârşitul războiului prin „mijloace diplomatice”, chiar dacă Moscova nu şi-a atenuat cerinţele cu privire la soarta Ucrainei.