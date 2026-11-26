Un nor uriaș de fum negru s-a văzut din spațiu după ce rebelii houthi au atacat cea mai mare rafinărie de petrol din Arabia Saudită

3 minute de citit Publicat la 17:23 26 Noi 2026 Modificat la 17:26 26 Noi 2026

O imagine din satelit arată un nor mare de fum care se ridică deasupra rafinăriei de petrol Ras Tanura din Arabia Saudită, după ce conducerea militară houthi din Yemen a anunțat într-un comunicat că a atacat instalația industrială din Arabia Saudită, miercuri. FOTO: 2026 PLANET LABS PBC/Reuters via CNN Newsource

Imaginile satelitare surprinse miercuri arată un nor uriaș de fum negru care se ridică deasupra peninsulei Ras Tanura, de pe coasta Arabiei Saudite, după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat un atac asupra celei mai mari rafinării de petrol din regat.

Purtătorul de cuvânt al houthi, Yahya Saree, a declarat că atacurile „au fost precise și directe” și au provocat un incendiu la instalația Ras Tanura, care face parte din unul dintre cele mai mari terminale de export de țiței din lume, relatează CNN.

› Vezi galeria foto ‹

O sursă din domeniul transportului maritim a declarat joi pentru CNN că încărcările de petrol la terminal au fost suspendate după atac. Nu este clar dacă acestea au fost reluate.

Houthi au vizat în mod repetat infrastructura din Arabia Saudită în ultimele săptămâni - inclusiv un atac asupra districtului financiar din capitala Riad - pe măsură ce consecințele războiului dintre SUA și Iran continuă să se amplifice. Aeroportul internațional din Riad a fost, de asemenea, atacat de mai multe ori luna trecută, atacurile provocând moartea a peste zece persoane.

Miercuri, coaliția condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor houthi, a anunțat că a interceptat și distrus patru drone în Ras Tanura, în provincia estică a regatului. Interceptarea a provocat căderea unor fragmente, însă nu au fost raportate victime, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Coaliției, general-maior Turki Al-Malki, citând o evaluare preliminară.

Ras Tanura, care a mai fost vizată în timpul conflictului, are o capacitate de rafinare de 550.000 de barili pe zi și face parte dintr-un complex costier mai extins, în care se afla principalul terminal de export al regatului înainte de izbucnirea războiului dintre SUA și Iran, la sfârșitul lunii februarie.

Atacuri raportate în Yemen

Separat, miercuri, coaliția condusă de Arabia Saudită a declarat că a atacat „capacități operaționale” în portul Hodeidah, aflat sub controlul houthi, și că a „distrus mai multe ținte” în guvernoratele Saada și Amran, în contextul intensificării atacurilor reciproce dintre cele două părți.

Televiziunea al-Masirah, afiliată houthi, a relatat că forțele conduse de Arabia Saudită au lansat atacuri aeriene asupra orașului Hodeidah, inclusiv asupra aeroportului internațional din Hodeidah. Portul Hodeidah reprezintă o rută esențială de aprovizionare pentru houthi.

Potrivit televiziunii al-Masirah, joi au fost raportate mai multe atacuri aeriene saudite, inclusiv asupra capitalei Yemenului, Sanaa.

CNN nu a putut verifica în mod independent aceste atacuri.

Luptele dintre gruparea houthi și coaliția condusă de Arabia Saudită au reizbucnit în iulie, după câțiva ani de relativă acalmie, instaurată în urma unui armistițiu mediat de ONU în 2022. Ciocnirile s-au intensificat în ultimele luni, după ce gruparea militantă a avansat spre strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb, în septembrie, amenințând cu deschiderea unui nou front în războiul din Iran.

În declarația de miercuri, houthi au revendicat, de asemenea, responsabilitatea pentru un atac asupra King Abdullah Economic City din Riad, despre care autoritățile saudite au afirmat că a rănit 11 persoane. Acesta a fost al treilea atac de acest fel în capitala saudită în cursul acestei luni.

Ca răspuns la atacul asupra Riadului, coaliția condusă de Arabia Saudită a declarat că „atacarea deliberată a civililor și a obiectivelor civile de către miliția teroristă houthi va primi un răspuns ferm”.

Un martor ocular din Riad a declarat pentru CNN că clădirea vizată, cea mai înaltă din capitala saudită, era sediul Fondului de Investiții Publice (PIF), fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, cu active de ordinul trilioanelor de dolari. Zgârie-norul a fost lovit și la începutul acestei luni, într-un atac cu rachete.