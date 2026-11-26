O româncă de 24 de ani a fost omorâtă într-un mod șocant de iubitul italian. Apoi bărbatul și-a dat foc și s-a aruncat de pe un pod

2 minute de citit Publicat la 16:38 26 Noi 2026 Modificat la 16:43 26 Noi 2026

O româncă de 24 de ani a fost omorâtă într-un mod șocant de iubitul italian Sursa foto: Profimedia Images

O româncă de 24 de ani a fost ucisă, joi, 26 noiembrie, într-un mod șocant de iubitul italian, în localitatea Ponte Buggianese, din provincia Pistoia. Bărbatul de 25 de ani și-ar fi omorât partenera cu un obiect contondent, apoi s-a sinucis la aproximativ 70 de kilometri distanță dându-și foc și aruncându-se de pe un pod.

Ancheta scoate la iveală detalii cutremurătoare, iar locul în care bărbatul și-a pus capăt vieții este același viaduct unde, în septembrie, a fost omorâtă Lorena Isceri, într-un alt caz de femicid care a cutremurat toată Italia, potrivit La Nazione.

Ionela Miruna Gârneață, de 24 de ani, a fost găsită moartă în locuința în care trăia împreună cu iubitul său, Andrea Nardini, de 25 de ani. Potrivit primelor informații rezultate în urma cercetărilor poliției și ale criminaliștilor, tânărul ar fi folosit un obiect contondent pentru a-și ucide partenera.

Crima s-ar fi petrecut în locuința cuplului, situată pe strada Roma, în Ponte Buggianese, provincia Pistoia. În același imobil locuiau, în apartamente separate, mama bărbatului și bunicii acestuia.

La fața locului, polițiștii au găsit trupul tinerei, care prezenta și urme ce ar indica o luptă, precum și o cantitate mare de sânge. Arma crimei nu a fost încă descoperită. Polițiștii au ridicat, însă, din casă, câteva arme de vânătoare.

Potrivit sursei citate, cei doi aveau o relație normală și nu au existat plângeri pentru violență domestică.

Bărbatul ar fi sunat la 112 și ar fi anunțat că și-a ucis iubita

Andrea Nardini ar fi fost cel care a sunat la numărul de urgență 112, în jurul orei 8:30, și ar fi anunțat că a ucis-o pe Ionela.

Vecinii au declarat că, în jurul orei 8:15, mașina bărbatului, un Alfa Romeo Giulietta de culoare albastră, se afla încă în curtea locuinței. Ulterior, autoturismul a dispărut.

Anchetatorii spun că bărbatul a mers cu mașina până la viaductul Lora, de pe autostrada A1, în apropiere de Barberino di Mugello, unde s-a sinucis. Șoferii aflați în trafic au alertat autoritățile după ce au observat mașina în flăcări.

O femeie a fost omorâtă în locul în care s-a sinucis Nardini

Un detaliu care face tragedia și mai tulburătoare este locul în care bărbatul a ales să-și pună capăt zilelor. Viaductul Lora este același de pe care, în septembrie, a fost aruncată Lorena Isceri, într-un caz de femicid care a șocat Italia.

Lorena Isceri fusese răpită și ucisă de Federico Vella, care ulterior și-a pus capăt vieții.

Un alt detaliu tulburător este acela că românca a fost ucisă la o zi după 25 noiembrie, data la care este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

În anchetă sunt implicate parchetele din Florența, care răspunde de zona unde s-a sinucis bărbatul, și cel din Pistoia, unde a fost comisă crima.