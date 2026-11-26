1 minut de citit Publicat la 16:08 26 Noi 2026 Modificat la 16:11 26 Noi 2026

Andrés Ritter, noul șef al Parchetului European, şi-a depus jurământul, joi, 26 noiembrie, în cadrul unei ceremonii de la CJUE. Sursa foto: Hepta

Noul șef al Parchetului European, Andres Ritter, și alți șase viitori procurori europeni și-a luat joi angajamentul solemn să își exercite funcțiile în deplină independență, să nu solicite și să nu accepte instrucțiuni de la nicio persoană sau entitate din afara instituției și să respecte obligația de confidențialitate în ceea ce privește orice informație deținută, în cadrul unei ceremonii organizate la Curtea de Justiție a UE, informează un comunicat de presă al CJUE, potrivit Agerpres.

Andres Ritter a fost numit noul șef al Parchetului European pentru un mandat de 7 ani, cu începere de la 1 noiembrie, printr-o decizie din 25 martie 2026 a Parlamentului European și a Consiliului UE. El îi urmează în fiuncție Laurei Codruța Kovesi, prima șefă a Parchetului European, care își luase angajamentul solemn în fața CJUE la 28 septembrie 2020, în cadrul ședinței solemne organizate cu ocazia inaugurării EPPO.

Prin deciziile din 11 februarie și 29 iunie 2026, Consiliul i-a numit pe Jennifer Vanderputten (Belgia), pe Pavel Zeman (Republica Cehă), pe Philippe Jaegle (Franța) și pe Omar Caruana (Malta) procurori europeni în cadrul Parchetului European pentru un mandat de șase ani, cu începere de la 29 iulie 2026.

De asemenea, prin decizia din 28 septembrie 2026, Consiliul i-a numit pe Tanja Frank Eler (Slovenia) și pe Christopher Wenzl (Germania) procurori europeni în cadrul EPPO pentru un mandat de șase ani, care nu poate fi înnoit, cu începere de la 7 octombrie și, respectiv, de la 1 noiembrie 2026.

În cadrul ceremoniei de luare a angajamentului solemn, noul șef al EPPO și cei șase noi procurori europeni s-au angajat să își exercite funcțiile în deplină independență, în interesul Uniunii în ansamblul său, să nu solicite și să nu accepte instrucțiuni de la nicio persoană sau entitate din afara EPPO și să respecte obligația de confidențialitate în ceea ce privește orice informație deținută de Parchetul European, potrivit comunicatului CJUE.