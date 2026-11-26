Au apărut tensiuni între Phenian și Moscova: Coreea de Nord a suspendat ajutorul militar acordat Rusiei, care includea rachete și obuze

1 minut de citit Publicat la 15:32 26 Noi 2026 Modificat la 15:34 26 Noi 2026

Coreea de Nord a amânat și o cerere a Moscovei de a-și extinde contingentul existent, de 8.500 de soldați în Rusia, la 50.000, potrivit serviciilor secrete ucrainene. În imagine: ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, decorează militari nord-coreeni care au luptat alături de Rusia împotriva Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a suspendat temporar ajutorul militar pentru Rusia, după un conflict diplomatic legat de abordarea Rusiei față de Coreea de Sud, a informat serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR), citat de The Kyiv Independent.

Coreea de Nord a devenit o piesă esențială în mașinăria de război a Rusiei, după ce regimul de la Phenian a ajutat Rusia în mai multe domenii, în războiul din Ucraina.

Astfel, Phenianul a furnizat până acum Rusiei rachete balistice și muniție de artilerie pentru a fi folosite de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei, conform oficialilor ucraineni și occidentali.

De asemenea, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldați să lupte alături de forțele ruse în Regiunea Kursk. Peste 6.000 dintre acești soldați au fost uciși, conform rapoartelor oficialilor din Coreea de Sud, Ucraina și Occident.

Din 2024, Rusia a lansat cel puțin mai multe zeci de rachete balistice nord-coreene pe teritoriul Ucrainei. Deși aceste rachete variază ca tip, ele sunt în general considerate mai puternice, chiar dacă mai puțin precise, decât echivalentele lor rusești.

GUR a susținut că tensiunile dintre Phenian și Moscova au crescut în octombrie, după ce adjunctul ministrului de externe rus, Andrei Rudenko, ar fi spus că vrea să ajute la calmarea tensiunilor dintre Seul și Phenian. Ministrul de externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, ar fi răspuns, la sfârșitul lunii octombrie, că astfel de afirmații nu sunt conforme cu alianța dintre două țări și a cerut clarificări privind politica Rusiei față de Coreea de Sud.

Serviciile militare de informații ucrainene au precizat că Choe a anunțat o oprire temporară a sprijinului militar pentru Moscova, cel mai probabil în baza unei decizii personale luate de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Măsurile includ interzicerea accesului avioanelor ruse de transport militar în spațiul aerian nord-coreean și oprirea livrării rachetelor balistice KN-23 și a obuzelor de artilerie, a precizat GUR.

Totodată, Coreea de Nord a amânat și o cerere a Moscovei de a-și extinde contingentul existent, de 8.500 de soldați în Rusia, la 50.000, potrivit serviciilor secrete ucrainene.