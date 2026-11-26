„Ba că se iau după arhiepiscopii, ba că Buzăul își declară independența”. Benea critică orgoliile care complică reorganizarea județelor

3 minute de citit Publicat la 14:31 26 Noi 2026 Modificat la 14:38 26 Noi 2026

Benea: Anul viitor, organizarea pe județe, în a doua parte, până în primăvara anului viitor. Foto: Antena 3 CNN

Reorganizarea administrativ-teritorială a României ar putea fi finalizată în primăvara anului viitor, când Guvernul ar urma să își angajeze răspunderea pentru proiectul de reformă, a declarat joi, la Antena3 CNN, europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul comasărilor de județe.

El a subliniat că reforma va depinde de discuțiile purtate în teritoriu, iar autoritățile vor continua consultările cu primarii, organizațiile neguvernamentale și reprezentanții Academiei Române. Comasarea voluntară a localităților are ca termen-limită data de 1 martie, a mai declarat Benea.

„Anul viitor, organizarea pe județe, în a doua parte, până în primăvara anului viitor.

„Calendarul trebuie să ajungă undeva la finalul acestui proces cu un an înainte de alegerile locale. Undeva în primăvara anului viitor, odată cu angajarea răspunderii pentru acest proiect, ar trebui să fim gata. Calendarul va fi dictat de discuțiile care au loc în teritoriu. Este un principiu pe care l-am mai anunțat, acela de a măsura de zece ori, dacă e nevoie, de 20 de ori, dar să luăm decizii în interesul oamenilor”.

Harta viitoarei reorganizări administrative, încă în dezbatere

Benea a explicat că harta curților de apel a fost prezentată inițial doar ca punct de plecare pentru discuțiile privind reorganizarea administrativ-teritorială, fără să reprezinte neapărat varianta finală.

„La BPN-ul din 9 noiembrie, care a precedat conferința de presă în care am anunțat intenții clare și principii, am enunțat ca punct de pornire în această dezbatere, pentru că anticipam că voi fi întrebat de mass-media și de județe și că voi prezenta ca punct de dezbatere harta curților de apel. Subliniez că era doar un punct de plecare în dezbatere. Nu cred că va fi forma finală, dar acesta a fost punctul de pornire. După aceea au apărut alte variante, pe harta regiunilor de dezvoltare: ba opt, opt plus două. A apărut și cifra de aproximativ un milion de locuitori. Suntem singura țară care nu avem nicio regiune de un milion de locuitori, în timp ce în 16 țări de dimensiunile României, peste 85% din regiuni au o populație de peste un milion.”

Acesta a avertizat că importanța indicatorilor demografici va crește în competiția pentru atragerea fondurilor europene.

„Competiția pe fonduri europene va fi tot mai acerbă, indicii demografici vor conta tot mai mult.”

Rivalitățile locale, un obstacol în calea reorganizării administrative

Benea a vorbit și despre orgoliile și rivalitățile dintre județe, referindu-se la discuțiile despre posibile asocieri între Buzău și Vrancea, așa cum a cerut primarul Constantin Toma, respectiv nemulțumirile care apar între autoritățile din Galați și Brăila.

Primarul Buzăului a spus recent că vrea înfrățirea cu Vrancea, pentru că au aceeași mitropolie. Între Galați și Brăila iar există orgolii. De asemena, Zetea de la Maramureș a respins la rândul său variantele de comasări vehiculate.

Benea a spus că aceste rivalități nu ar trebui să blocheze procesul de reorganizare administrativ-teritorială, în condițiile în care România nu a făcut suficiente investiții în infrastructură.

„Sunt orgolii și rivalități locale, dar România nu a făcut investiții în autostrăzi, aeroporturi, spitale regionale, drumuri expres, centuri, astfel încât o reorganizare administrativ-teritorială să se blocheze în rivalități locale. Nu așa pornim serios o dezbatere despre viitoarea hartă a României.”

Referindu-se la declarațiile primarului din Buzău, Benea le-a catalogat drept „năstrușnice”.

„Declarațiile domnului Toma de la Buzău au fost foarte năstrușnice, ca să fiu elegant. Ba modelul de la arhiepiscopii, ba că Buzău își declară independența, ba că PSD face 2-3 mutări înainte. Le-aș cataloga ca năstrușnice.”

Europarlamentarul PSD a precizat că discuțiile vor continua în județe, prin întâlniri cu primarii, dar și prin dezbateri organizate sub egida Guvernului, la care vor participa organizații neguvernamentale și reprezentanți ai Academiei Române.

„Dezbaterile vor continua: vom merge în județe și vom vorbi cu primarii. În paralel, sub egida Guvernului, vor fi dezbateri cu ONG-uri, cu Academia Română. Dezbaterile sunt obligatorii și necesare.”

Referendumurile pentru reorganizarea administrativ-teritorială nu sunt obligatorii

Întrebat despre posibilitatea organizării unor referendumuri pentru reorganizarea administrativ-teritorială, Benea a precizat că, deocamdată, nu există o propunere concretă sau o decizie la nivelul conducerii partidului privind un referendum național înaintea angajării răspunderii Guvernului.

Acesta a avertizat că organizarea unui număr foarte mare de referendumuri locale ar putea compromite proiectul, din cauza costurilor ridicate.

„Un scenariu de lucru, nici măcar o propunere concretă sau decizie la vârful partidului.

Consultarea e obligatorie și necesară. Organizarea referendumurilor, nu. Dacă intrăm în această olimpiadă a referendumurilor, vom compromite și acest proiect. Ar însemna sute, mii de referendumuri, cu cheltuieli foarte mari. Nu văd această olimpiadă a referendumurilor.”