2 minute de citit Publicat la 10:41 26 Noi 2026 Modificat la 10:43 26 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Doborârea de către NATO a rachetelor și dronelor rusești deasupra Ucrainei ar însemna o stare război cu Rusia, a declarat joi președintele Nicușor Dan.

El a fost întrebat, la sosirea la Consiliul European, dacă România e de acord cu propunerea Poloniei, ca NATO să doboare rachete și drone deasupra Ucrainei, în cazul în care traiectoria acestora este către state ale alianței militare.

"La momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu aproximativ un an, analiza spunea că asta înseamnă o beligeranță. Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez, dar asta este ce știu eu de discuția pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela", a răspuns președintele.

Polonia anunță zonă de interdicție aeriană lângă Ucraina și o vrea extinsă până în România

Polonia intenționează să stabilească o zonă de interdicție aeriană de-a lungul frontierei sale estice, după numeroase incidente în care drone sau rachete folosite în războiul din Ucraina au căzut pe teritoriul său, scrie The Moscow Times, care citează Bild.

Într-un astfel de caz recent, rachete rusești Kh-101 au ajuns la zeci de kilometri în adâncimea teritoriului polonez, iar premierul Donald Tusk a acuzat o provocare deliberată a Moscovei, versiune susținută și de analiștii think thank-ului ISW.

Instituirea zonei de interdicție aeriană ar oferi armatei poloneze o capacitate mai mare de a răspunde amenințărilor aeriene. Practic, într-o astfel de zonă, piloții militari vor putea să doboare ținte fără identificare vizuală, a explicat ministrul adjunct al Apărării de la Varșovia, Cezary Tomczyk.

Potrivit acestuia, zona de interdicție aeriană ar putea fi decretată încă de la sfârșitul lunii decembrie sau de la începutul lunii ianuarie, anul viitor.

Anumite restricții sunt deja în vigoare în regiunile de frontieră ale Poloniei: aici, zborurile sunt interzise la altitudini de aproximativ 3 km în timpul zilei și aproape în totalitate noaptea.

Însă aria de interdicție, în logica noii inițiative, se va extinde în țară, acoperind zeci de kilometri de la frontieră către interiorul teritoriului.

Pentru a se proteja și mai eficient împotriva atacurilor rusești, autoritățile poloneze vor instituirea unor măsuri similare la întreaga frontieră estică a NATO. Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat că ar susține o astfel de inițiativă.

Polonia a propus la Bruxelles ca NATO să doboare rachete rusești deasupra Ucrainei

Luni, la o reuniune de la Bruxelles, oficialii polonezi au propus ca statele NATO să ia în considerare posibilitatea interceptării dronelor și rachetelor rusești înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul alianței.

În acest sens, Ucraina va trebui să avertizeze blocul militar cu privire la rachetele care survolează teritoriul său și care se îndreaptă spre statele NATO. În plus, va trebui să acorde avioanelor aliate acces la spațiul său aerian.

"O rachetă sau o dronă care se apropie de spațiul nostru aerian reprezintă deja o amenințare directă pentru noi. Cred că doborârea de rachete deasupra teritoriului ucrainean, la cererea Ucrainei, se încadrează în definiția autoapărării", a explicat ”, a declarat miercuri Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe, conform publicației citate.