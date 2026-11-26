Marea Britanie investește 9,5 milioane de lire sterline într-un parc eolian din Ucraina. Va furniza energie pentru 300.000 de locuințe

1 minut de citit Publicat la 10:45 26 Noi 2026 Modificat la 10:46 26 Noi 2026

Parcul eolian ar urma să furnizeze energie pentru aproximativ 300.000 de locuințe. Sursa foto: Getty Images

Marea Britanie va investi 9,5 milioane de lire sterline în construirea unui parc eolian de 200 MW în Ucraina, care ar urma să furnizeze energie pentru aproximativ 300.000 de locuințe. Proiectul face parte din sprijinul britanic pentru refacerea sistemului energetic, potrivit The Guardian.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a declarat că noul parc eolian va contribui la consolidarea rezervelor de energie ale Ucrainei.

Până în prezent, atacurile rusești au distrus sau avariat peste 80% din capacitatea de producție a energiei electrice pe care o avea Ucraina înainte de război.

„Fondurile vor contribui la dezvoltarea unor noi capacități majore de generare a energiei din surse regenerabile, la consolidarea independenței energetice a Ucrainei și la sprijinirea redresării sale, aprofundând în același timp parteneriatul economic dintre cele două țări”, a declarat Ed Miliband.

Guvernul britanic a oferit peste 770 de milioane de lire sterline pentru reconstrucția sistemului energetic al Ucrainei, oferind sprijin de urgență și investiții pe termen lung în surse regenerabile și energie nucleară pentru a reduce dependența țării de gaze.

„În timp ce Rusia încearcă să arunce Ucraina în întuneric, Marea Britanie ajută Ucraina să construiască sistemul energetic sigur și rezilient de care are nevoie pentru viitor”, a mai adăugat ministrul britanic de Externe.

Noul parc eolian ar urma să fie construit și exploatat de Elementum Energy, o companie înregistrată în Regatul Unit, cu sedii în Londra, Kiev și Odesa.

Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă dificilă, în condițiile în care Rusia își intensifică atacurile aeriene, folosind drone și rachete pentru a lovi rețeaua electrică a țării.