Ursula von der Leyen îi cere lui Putin un armistițiu energetic pe timpul iernii: „Ar demonstra că ia în serios negocierile de pace”

1 minut de citit Publicat la 08:49 26 Noi 2026 Modificat la 08:49 26 Noi 2026

Ursula von der Leyen: Un astfel de acord „ar demonstra că Rusia este serioasă în privința negocierilor”. Foto: Getty Images

Ursula von der Leyen cere Rusiei să accepte un armistițiu pe timpul iernii pentru infrastructura energetică a Ucrainei și un armistițiu în Marea Neagră, care să permită exporturile de produse alimentare. Un astfel de acord „ar demonstra că Rusia este serioasă în privința negocierilor”, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, potrivit Politico.

„Așa cum am discutat la reuniunea de săptămâna trecută a Coaliției de Voință, Rusia ar trebui să accepte un armistițiu pe timpul iernii în ceea ce privește infrastructura energetică și un armistițiu care să asigure trecerea în siguranță a exporturilor de produse alimentare prin Marea Neagră”, le-a spus ea parlamentarilor europeni, în cadrul unei dezbateri din Parlamentul European de la Strasbourg. Von der Leyen s-a întâlnit cu reprezentanții Coaliției de Voință pentru a discuta poziția europeană în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, intermediate de președintele american Donald Trump.

Ea a adăugat că Executivul comunitar contribuie la consolidarea poziției Kievului în negocieri prin intensificarea sancțiunilor și acordarea de fonduri, pentru a exercita presiuni asupra Rusiei, care continuă să bombardeze orașe din Ucraina în cadrul unei ofensive militare neîntrerupte.

Luni, Comisia Europeană a propus cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni, care include interdicții privind tranzacțiile cu mai multe bănci rusești, restricții pentru companiile europene care ajută Rusia să își dezvolte sau să își întrețină infrastructura energetică, interdicția de acordare a vizelor UE pentru actuali și foști membri ai forțelor armate ruse, precum și interdicția pentru cetățenii europeni de a face parte din organele de conducere ale companiilor rusești.

Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Sancțiunile „erodează fundamentele războiului purtat de Rusia, iar numeroși indicatori arată o înrăutățire a perspectivelor economiei ruse”, a declarat ea.

Strategia are două componente, a explicat von der Leyen: „În primul rând, sprijin maxim pentru Ucraina, combinat cu presiune maximă asupra Rusiei. Și, în al doilea rând, implicarea deplină a Europei în negocierile pentru o pace durabilă”.

Ea a adăugat că sprijinul financiar al Europei reprezintă o componentă esențială a negocierilor de pace și a prezentat noua structură a împrumutului destinat acoperirii necesităților Ucrainei pentru 2027, inclusiv o contribuție de 45 de miliarde de euro din partea UE.

„O echipă europeană puternică va participa la următoarea rundă de negocieri”, a promis ea. „Vom evalua progresele în funcție de acțiunile Rusiei, nu doar de cuvintele sale.”