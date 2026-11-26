SUA au aprobat vânzarea de piese de schimb pentru mentenanța avioanelor F-16 ale Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 07:40 26 Noi 2026 Modificat la 07:40 26 Noi 2026

Avioane de luptă F-16. Foto: Getty Images

Guvernul american a anunţat miercuri că a aprobat vânzarea de piese de schimb pentru mentenanţa avioanelor de luptă F-16 utilizate de armata ucraineană, o tranzacţie de peste 600 de milioane de dolari plătită de ţări europene, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ucraina va folosi fonduri provenite „din Belgia, Danemarca, Ţările de Jos şi Norvegia pentru această achiziţie” şi „niciun fond american nu va fi asociat acestui transfer”, a insistat Departamentul de Stat american într-un comunicat.

„Guvernul ucrainean a solicitat să cumpere un pachet de mentenanţă pentru avioanele F-16”, a precizat textul.

La începutul lunii octombrie, cotidianul american Wall Street Journal a afirmat că „cea mai mare parte” a avioanelor F-16 ucrainene utilizate împotriva atacurilor aeriene ruseşti sunt scoase din uz din cauza unei chestiuni legate de inspecţia obligatorie.

Diplomaţia ucraineană a dezminţit informaţia şi a afirmat că îşi utilizează în continuare „intensiv" avioanele F-16, de fabricaţie americană şi furnizate de aliaţii săi occidentali începând din 2024.

Un purtător de cuvânt a recunoscut, totuşi, că întreţinerea acestor aparate reprezintă o „provocare", în special deoarece este vorba despre modele mai vechi de F-16 ale căror "anumite componente" "nu se mai fabrică" şi sunt „din ce în ce mai greu de procurat".

Kievul nu a primit multe exemplare din aceste avioane F-16 şi a pierdut deja cel puţin patru în luptă din 2024, potrivit anunţurilor oficiale. De asemenea, au fost semnalate probleme legate de instruirea piloţilor ucraineni.

Administraţia Trump, care a redus drastic ajutorul militar acordat Kievului, a aprobat, totuşi, în mai 2025 o tranzacţie similară pentru întreţinerea avioanelor F-16 ucrainene.