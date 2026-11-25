Netanyahu ar putea scăpa de cele mai grave acuzații de corupție. Judecătorii spun că șansele unei condamnări sunt mici

3 minute de citit Publicat la 23:07 25 Noi 2026 Modificat la 23:09 25 Noi 2026

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului. Sursa foto: Getty Images

Benjamin Netanyahu ar putea scăpa de cele mai grave acuzații de corupție pentru care este judecat în Israel. Magistrații le-au recomandat procurorilor să renunțe la acuzațiile de luare de mită, considerând că șansele unei condamnări sunt foarte mici. Vestea vine într-un moment important pentru premierul interimar israelian, care încearcă să rămână la putere după alegerile parlamentare de luna trecută, scrie BBC. Netanyahu a cerut miercuri ca procesul să fie încheiat „imediat”.

Judecătorii au analizat cele trei dosare de corupție în care este implicat Netanyahu și i-au transmis procuroarei generale a Israelului că există puține șanse ca acesta să fie condamnat în cel mai grav dintre ele.

Dosarul vizează acuzațiile potrivit cărora Netanyahu ar fi acordat favoruri unei companii în schimbul unei prezentări favorabile în presă.

Magistrații au ridicat semne de întrebare și în privința unui al doilea dosar, în care au pus la îndoială dacă faptele de care este acuzat Netanyahu pot fi considerate infracțiuni. În cel de-al treilea caz, au sugerat procurorilor să încerce să ajungă la un acord cu acesta privind recunoașterea vinovăției.

Netanyahu a respins de la început toate acuzațiile și susține că procesul este motivat politic.

Miercuri, într-o declarație televizată, premierul interimar a cerut ca judecata să înceteze „imediat”.

„Zece ani de suferință îngrozitoare pentru mine, pentru familia mea, pentru fiul meu”, a spus Netanyahu. „Zece ani de incitare la ură care rănește sufletul”, a adăugat el.

Primele acuzații au fost formulate împotriva sa în 2019, însă procesul s-a prelungit de-a lungul anilor, inclusiv din cauza războiului din Gaza.

De ce consideră judecătorii că Netanyahu are șanse mici să fie condamnat

Cel mai grav dintre cele trei dosare, cunoscut drept Dosarul 4.000, se referă la o presupusă înțelegere între Netanyahu și acționarul care controla cea mai mare companie de telecomunicații din Israel.

Procurorii susțin că Netanyahu ar fi oferit anumite avantaje guvernamentale în schimbul unor relatări favorabile în presă. Atât el, cât și omul de afaceri au negat acuzațiile.

Miercuri, într-un gest neobișnuit, judecătorii Tribunalului Districtual din Ierusalim au convocat-o pe procuroarea generală Gali Baharav-Miara pentru a discuta despre problemele pe care le-au identificat în acest dosar.

„Șansele unei condamnări sunt mici, într-o asemenea măsură încât se impune reconsiderarea situației”, i-a spus judecătoarea Rivka Friedman-Feldman, potrivit presei israeliene.

Nici în Dosarul 2.000 judecătorii nu par convinși că acuzațiile sunt suficient de solide pentru o condamnare.

Acesta privește o altă presupusă înțelegere între Netanyahu și un influent proprietar de instituții media, bazată pe schimbul de favoruri. Magistrații au pus la îndoială dacă faptele care îi sunt atribuite fostului premier constituie infracțiuni.

Situația este diferită în Dosarul 1.000, în care judecătorii nu au exclus posibilitatea unei condamnări. În acest caz, Netanyahu este acuzat că ar fi intervenit în beneficiul unui miliardar australian de la care ar fi primit cadouri, inclusiv trabucuri și șampanie.

Cu toate acestea, magistrații consideră că trebuie regândit modul în care va continua procesul, ținând cont și de interesul public.

Procuroarea generală Gali Baharav-Miara a anunțat că va analiza recomandările judecătorilor.

Netanyahu susține că dosarele împotriva sa sunt fabricate

Benjamin Netanyahu a devenit, în urmă cu șase ani, primul premier israelian în funcție judecat într-un proces penal. De atunci, a susținut în repetate rânduri că este victima unei campanii politice îndreptate împotriva sa.

După declarațiile judecătorilor de miercuri, Netanyahu a afirmat că dosarele pe care le consideră fabricate încep să se destrame.

Procesul a continuat inclusiv în perioada războiului din Gaza, când Netanyahu se afla la conducerea guvernului israelian. Totuși, din motive de securitate, instanța a acceptat să reducă numărul ședințelor de judecată.

Acuzațiile de corupție au provocat de-a lungul timpului dispute puternice în Israel și au adâncit diviziunile politice din țară. În aceeași perioadă, guvernul condus de Netanyahu a încercat să introducă reforme ample ale sistemului judiciar, care au stârnit numeroase controverse.

Adversarii săi politici susțin că teama de o eventuală condamnare la închisoare i-ar fi influențat deciziile luate ca premier și l-ar fi făcut tot mai dependent de partenerii de extremă dreapta din coaliția sa.

Ce înseamnă această evoluție pentru viitorul politic al lui Netanyahu

Recomandările judecătorilor ar putea reprezenta un avantaj pentru Netanyahu într-un moment în care viitorul său politic este incert. După alegerile parlamentare de luna trecută, niciuna dintre principalele tabere politice nu a reușit să obțină majoritatea necesară pentru formarea unui guvern.

Blocul parlamentar al lui Netanyahu a câștigat mai multe mandate decât cel al principalului său adversar, Gadi Eisenkot, însă nu suficiente pentru a putea guverna singur.

Președintele Israelului i-a oferit lui Eisenkot prima șansă de a forma o nouă coaliție, iar acesta încearcă în prezent să strângă sprijinul necesar.

În aceste condiții, posibilitatea ca Netanyahu să scape de cele mai grave acuzații de corupție l-ar putea ajuta în lupta pentru putere.

Separat de procesul din Israel, Netanyahu este vizat în continuare de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

Premierul israelian neagă și aceste acuzații.