Un transport ilegal de 48.000 de cartușe letale a fost oprit la Vama Albița. Muniția urma să ajungă în Republica Moldova

1 minut de citit Publicat la 23:03 25 Noi 2026 Modificat la 23:03 25 Noi 2026

Transport ilegal de 48.000 de cartușe letale oprit la Vama Albița. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Polițiștii de frontieră din Albița au anunţat că, împreună cu vameșii și polițiștii vasluieni de la Arme și Muniții, au blocat la graniță un transport ilegal de 48.000 de cartușe letale, încărcate dintr-un depozit din România cu destinația Republica Moldova. Muniția a fost confiscată, fiind demarate cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Oamenii legii au stabilit că transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei pe timpul transportului de către efective ale Jandarmeriei.

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"În ziua de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 00:10, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa - ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din ţară, conducând un microbuz înmatriculat în R. Moldova, un cetățean moldovean, în vârstă de 54 de ani.

Din verificarea documentelor prezentate a rezultat că ansamblul rutier transporta, din România către Republica Moldova, mai multe categorii de mărfuri, printre care și muniție, încărcată dintr-un depozit aflat pe teritoriul țării noastre.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la legalitatea transportului, colegii noștri au procedat la efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport, împreună cu lucrătorii Biroului Vamal Albița și cu sprijinul unei echipe operative din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Vaslui.

În urma verificărilor, a fost identificată cantitatea de 48.000 de cartușe letale, stabilindu-se că transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei pe timpul transportului de către efective ale Jandarmeriei.

Întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cercetările urmează să fie preluate de Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui", au transmis autorităţile.