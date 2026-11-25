Ruşii caută în Republica Moldova mercenari pentru războiul din Ucraina. Câţi bani li se promit celor care acceptă

Ruşii caută în Republica Moldova mercenari pentru războiul din Ucraina. Câţi bani li se promit celor care acceptă. Sursa foto: Getty Images

Rusia recrutează cetățeni moldoveni pentru războiul din Ucraina, care a început în urmă cu aproape cinci ani. Cei mai mulți dintre moldovenii ajunși pe front provin din Transnistria, iar autoritățile de la Chișinău avertizează tinerii că obținerea cetățeniei ruse poate deveni un "bilet direct spre front", relatează Deutsche Welle (DW).

Jurnaliștii moldoveni au reușit să se infiltreze în rețeaua de recrutare și au scos la iveală riscuri mult mai grave decât cele anticipate inițial. Pericolul de a ajunge pe front îi vizează inclusiv pe muncitorii care pleacă în Rusia pentru a lucra în construcții sau în agricultură. Pentru a obține permise de muncă sau de ședere, aceștia sunt constrânși să semneze contracte cu armata rusă, în schimbul cărora li se promite, la cerere, inclusiv cetățenia Federației Ruse.

Recrutarea, între promisiuni tentante și riscuri reale

Recrutorii încearcă să-i atragă pe cetățenii moldoveni cu stimulente financiare consistente: un bonus de aproximativ 10.000 de euro (900.000 de ruble) la semnarea contractului, un salariu lunar de aproape 2.500 de euro și o compensație de circa 155.000 de euro (14 milioane de ruble) pentru familie în cazul decesului, potrivit sursei citate. La rândul lor, intermediarii implicați în recrutare primesc aproximativ 870 de euro pentru fiecare bărbat pe care reușesc să-l convingă să semneze un contract cu armata rusă.

Sunt vizați bărbații cu vârste între 18 și 45 de ani, inclusiv cei fără pregătire militară sau cu antecedente penale. Cei recrutați trebuie să ajungă pe cont propriu la Moscova, unde sunt preluați și instruiți timp de două-trei săptămâni, înainte de a fi trimiși pe front, oficial, pentru misiuni de "reaprovizionare".

Autoritățile moldovene cunosc toate aceste detalii, dar intervin, momentan, doar cu avertizări adresate bărbaților și tinerilor. Conform oficialilor din Republica Moldova, cetățenia rusă înseamnă "bilet într-o singură direcție" – pe front. Mercenarii ademeniți cu bani din state precum Moldova, Belarus și pușcăriașii din Rusia sunt primii care ajung în prima linie a frontului. Viața lor costă doar niște bani pentru Moscova.

MAE de la Chișinău le-a recomandat tinerilor să nu semneze contracte cu armata rusă, iar MAI a comunicat că anunțurile de racolare care apar pe rețelele sociale sunt monitorizate.

Transnistria, pepinieră de mercenari la discreția Federaţiei Ruse

Între timp, rețelele sociale au fost inundate de anunțuri sponsorizate prin care sunt racolați cetățeni moldoveni pentru a lupta în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Recrutorii se adresează, în special, bărbaților vorbitori de limbă rusă, iar profilul cel mai căutat este cel al persoanelor care dețin deja cetățenia Federației Ruse.

Din acest motiv, regiunea transnistreană reprezintă o adevărată de pepinieră de potențiali recruți pentru armata rusă, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu şase luni, Vladimir Putin a simplificat procedura de dobândire a cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului.

Cei din Transnistria, care acceptă să lupte contra cost pentru Rusia și care reușesc să se întoarcă vii de pe front pot reveni acasă pe o singură poartă – punctele de frontieră ale Republicii Moldova. Segmentul transnistrean al frontierei cu Ucraina este închis de armata ucraineană. cu scopul prevenirii unui atac al armatei ruse din Transnistria asupra Odesei.

Astfel, la intrarea în Moldova, mercenarii moldoveni sunt reținuți și ajung în penitenciar. Sunt zeci de sentințe pronunțate deja de către instanțele din Moldova, inclusiv 15 care vizează acțiuni de mercenariat din perioada 2014 - 2021. Faptul că dețin și cetățenia rusă nu le face sentința mai blândă acestor condamnați.

Potrivit Codului penal al Republicii Moldova (art. 141), participarea ca mercenar la un conflict armat sau la acțiuni militare se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar recrutarea, instruirea, finanțarea sau folosirea mercenarilor – cu închisoare de la 10 la 15 ani.

Datele Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) arată că, până în toamna anului 2026, cel puțin 857 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost recrutați ilegal de Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei. 81 dintre aceștia au fost uciși pe front, iar opt se află în prizonierat.