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Uniunea Europeană ar putea colecta printr-o propunere reactivată de taxare a sectorului digital bani mai mulți decât indicau estimările anterioare, arată un document al Comisiei Europene obținut de publicația Rapporteur.

António Costa, președintele Consiliului European, a prezentat sâmbătă cel mai recent proiect de compromis pentru bugetul blocului comunitar aferent perioadei 2028-2034, incluzând o nouă sursă de venituri bazată pe o taxă pe serviciile digitale.

Pe parcursul următorului ciclu bugetar, această taxă ar putea genera, în medie, 5,2 miliarde de euro pe an la nivelul prețurilor din 2025, sau echivalentul a 5,9 miliarde de euro în prețurile curente, conform estimării executivului U. Estimarea anterioară, din luna mai, indica o valoare de 5 miliarde de euro la nivelul prețurilor din 2025.

Costa consideră așa-numitele „resurse proprii noi” ale UE drept un element esențial pentru a reduce povara contribuțiilor naționale la buget, într-un context marcat de negocieri dificile. De asemenea, această sursă de venituri ar contribui la rambursarea datoriei de miliarde de euro contractată de UE în timpul pandemiei de COVID-19.

Subiectul este însă unul sensibil din punct de vedere politic. Până în prezent, statele membre nu au reușit să ajungă la un consens asupra niciuneia dintre noile surse de venituri propuse de Comisie, precum taxele pe deșeurile electronice, emisiile de carbon sau produsele din tutun.

Parlamentul European a propus taxa digitală ca resursă proprie

Pentru a debloca situația, Parlamentul European a propus, la începutul acestui an, introducerea taxei digitale ca „resursă proprie”. Propunerea se bazează pe o inițiativă din 2018 privind taxarea serviciilor digitale – un demers care a stagnat ulterior în cadrul Consiliului, din cauza temerilor legate de posibile represalii din partea Washingtonului și a unor interese naționale divergente.

Taxa pe serviciile digitale, inclusă în noua propunere de compromis a lui Antonio Costa, ar viza marile companii care realizează o cifră de afaceri netă anuală de peste 750 de milioane de euro la nivel global și de peste 50 de milioane de euro în UE din activități digitale precum publicitatea online, serviciile de tip „piață online” sau monetizarea datelor utilizatorilor.

Această taxă ar direcționa 3% din cifra de afaceri netă anuală către bugetul UE.

Documentul, datat 21 noiembrie, indică faptul că estimările au crescut cel mai semnificativ în cazul Ungariei, Bulgariei și Letoniei, cu 17,9%, 17,6%, respectiv 10,4%.

Cota anuală medie estimată pentru Germania a crescut cu 66,1 milioane de euro, cea pentru Franța cu 33,1 milioane de euro, iar cea pentru Spania cu 31,9 milioane de euro, la prețurile din 2025. În schimb, cotele pentru România și Slovacia au scăzut cu 4%, respectiv 1,2%.

În timp ce Franța a condiționat orice acord de crearea unor noi surse de venituri, alte state, inclusiv Suedia, privesc cu reticență transferul competențelor fiscale către Bruxelles.