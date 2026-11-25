Nicușor Dan: „Facem toate demersurile ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget”Publicat acum 3 ore si 42 minute
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că delegația Românei face „toate demersurile necesare” ca țara noastră să obțină o „alocare cât mai consistentă” din viitorul buget al Uniunii Europene, relatează Agerpres. Șeful statului a adăugat că România nu susține reduceri substanțiale ale bugetului european.
„Astăzi am avut o discuţie cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine. Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034”, a scris şeful statului pe Facebook.
El a amintit că pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată marţi la Administraţia Prezidenţială, la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României.
„Împreună cu Guvernul şi cu ceilalţi actori relevanţi facem toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare. Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene”, a transmis preşedintele.
Nicuşor Dan a atras că România nu susţine reduceri substanţiale ale bugetului european. „Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană. Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate şi de o viziune comună”, a precizat el.
Şeful statului participă, joi şi vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
Preşedintele Macron nu acceptă reducerea finanţării pentru politica agricolă comună a UE „nici măcar cu un euro”Publicat acum 5 ore si 17 minute
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că Franţa nu va accepta reducerea finanţării pentru politica agricolă comună (PAC) în viitorul buget al Uniunii Europene, transmite AFP.
În ajunul unui summit important la Bruxelles, şeful statului francez a insistat "să nu lipsească niciun euro" din capitolul bugetar respectiv.
"Poziţia noastră este lipsită de ambiguitate" şi este "pentru mine prima condiţie pentru un eventual acord", a spus Macron la o întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor agricole, la palatul Elysee.
"Anvelopa actuală a Franţei este de 66,25 miliarde de euro" credite europene, a reamintit preşedintele; el i-a asigurat pe sindicalişti că "ne vrem cele 66,25 de miliarde în credite europene, cele mai transparente şi ţintite posibile" în bugetul multianual al UE pe perioada 2028-2034.
Nicușor Dan participă la Consiliul European și prezidează, alături de Giorgia Meloni, reuniunea Prietenilor CoeziuniiPublicat acum 6 ore si 32 minute
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, la Bruxelles, unde liderii statelor UE încearcă să găsească un compromis în privința bugetului Uniunii.
Potrivit agendei oficiale, președintele Dan va participa, joi, de la 10:15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu șefa Guvernului Italiei, Giorgia Meloni. Evenimentul are loc în Clădirea Europa de la Bruxelles.
La ora 11:00, șeful statului va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
Nicușor Dan va fi prezent la reuniunea Euro Summit în format incluziv, la reuniunea Consiliului European cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola şi la un dejun de lucru în format UE-27.
Taxarea companiilor din sectorul digital ar depăși așteptările bugetare ale UE, arată președintele Consiliului EuropeanPublicat acum 6 ore si 33 minute
Uniunea Europeană ar putea colecta printr-o propunere reactivată de taxare a sectorului digital bani mai mulți decât indicau estimările anterioare, arată un document al Comisiei Europene obținut de publicația Rapporteur.
António Costa, președintele Consiliului European, a prezentat sâmbătă cel mai recent proiect de compromis pentru bugetul blocului comunitar aferent perioadei 2028-2034, incluzând o nouă sursă de venituri bazată pe o taxă pe serviciile digitale.
Pe parcursul următorului ciclu bugetar, această taxă ar putea genera, în medie, 5,2 miliarde de euro pe an la nivelul prețurilor din 2025, sau echivalentul a 5,9 miliarde de euro în prețurile curente, conform estimării executivului U. Estimarea anterioară, din luna mai, indica o valoare de 5 miliarde de euro la nivelul prețurilor din 2025.
Costa consideră așa-numitele „resurse proprii noi” ale UE drept un element esențial pentru a reduce povara contribuțiilor naționale la buget, într-un context marcat de negocieri dificile. De asemenea, această sursă de venituri ar contribui la rambursarea datoriei de miliarde de euro contractată de UE în timpul pandemiei de COVID-19.
Subiectul este însă unul sensibil din punct de vedere politic. Până în prezent, statele membre nu au reușit să ajungă la un consens asupra niciuneia dintre noile surse de venituri propuse de Comisie, precum taxele pe deșeurile electronice, emisiile de carbon sau produsele din tutun.
Parlamentul European a propus taxa digitală ca resursă proprie
Pentru a debloca situația, Parlamentul European a propus, la începutul acestui an, introducerea taxei digitale ca „resursă proprie”. Propunerea se bazează pe o inițiativă din 2018 privind taxarea serviciilor digitale – un demers care a stagnat ulterior în cadrul Consiliului, din cauza temerilor legate de posibile represalii din partea Washingtonului și a unor interese naționale divergente.
Taxa pe serviciile digitale, inclusă în noua propunere de compromis a lui Antonio Costa, ar viza marile companii care realizează o cifră de afaceri netă anuală de peste 750 de milioane de euro la nivel global și de peste 50 de milioane de euro în UE din activități digitale precum publicitatea online, serviciile de tip „piață online” sau monetizarea datelor utilizatorilor.
Această taxă ar direcționa 3% din cifra de afaceri netă anuală către bugetul UE.
Documentul, datat 21 noiembrie, indică faptul că estimările au crescut cel mai semnificativ în cazul Ungariei, Bulgariei și Letoniei, cu 17,9%, 17,6%, respectiv 10,4%.
Cota anuală medie estimată pentru Germania a crescut cu 66,1 milioane de euro, cea pentru Franța cu 33,1 milioane de euro, iar cea pentru Spania cu 31,9 milioane de euro, la prețurile din 2025. În schimb, cotele pentru România și Slovacia au scăzut cu 4%, respectiv 1,2%.
În timp ce Franța a condiționat orice acord de crearea unor noi surse de venituri, alte state, inclusiv Suedia, privesc cu reticență transferul competențelor fiscale către Bruxelles.
Președintele Consiliului European: „Acum este momentul să ajungem la un acord”Publicat acum 6 ore si 43 minute
Următorul Cadru Financiar Multianual – sau bugetul pe termen lung al UE – pentru perioada 2028–2034, precum și finanțarea pentru Ucraina, sunt principalele teme ale reuniunii extraordinare a Consiliului European, ce are loc pe 26 și 27 noiembrie, la Bruxelles.
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis invitații oficiale celor 27 de lideri, după ce, sâmbătă, a prezentat varianta sa de buget actualizat, descrisă drept „o propunere de ansamblu” și în legătură cu care și-a exprimat speranța că va fi analizată „într-un spirit de compromis”.
Costa a subliniat că cele 27 de state membre au acum responsabilitatea de a găsi un „acord echilibrat”, care să permită UE să facă față provocărilor legate de stimularea competitivității, consolidarea securității și apărării și promovarea la nivel global, păstrând în același timp „politicile care și-au dovedit valoarea”.
Compromisul trebuie realizat menținând contribuțiile naționale la un nivel rezonabil, a precizat el.
„Un set echilibrat de noi resurse proprii ne va ajuta să atingem acest obiectiv. Prin urmare, a sosit momentul să ajungem la un acord”, a îndemnat Costa, citat de EU News.
Pe lângă buget, necesitățile financiare ale Ucrainei pentru anul 2027 - conform propunerii Comisiei - și pentru perioada ulterioară vor constitui o a doua „chestiune esențială”, ținând cont că „sprijinul european pentru Ucraina reprezintă o investiție în propria securitate a Europei”, a mai precizat António Costa.
Pe agenta evenimentului de la Bruxelles mai figurează numirea unei noi conduceri la Banca Centrală Europeană (BCE), după demisia, la 29 octombrie, a șefei instituției, Christine Lagarde.