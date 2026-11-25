Cea mai mare pensie publică din România e 120.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „Persoana respectivă a contribuit foarte mult”

1 minut de citit Publicat la 10:48 25 Noi 2026 Modificat la 11:46 25 Noi 2026

Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice. Sursa foto: Antena 3 CNN

Cea mai mare pensie plătită în sistemul public pe baza principiului contributivității este aproape dublă față de cea mai mare pensie specială, potrivit declarațiilor făcute de Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice.

Cea mai mare pensie contributivă din România este de aproximativ 120.000 de lei pe lună. Informația a fost prezentată de Vasilica-Valentina Robu, șefa Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă.

Potrivit acesteia, pensia a fost stabilită în funcție de contribuțiile achitate de beneficiar de-a lungul carierei profesionale.

„Cea mai mare pensie în sistemul public este o pensie de contributivitate: 120.000 de lei. Este în funcție de contribuție. Persoana respectivă a contribuit foarte mult în sistemul de pensii”, a declarat Robu.

Prin comparație, cea mai mare pensie de serviciu (n.r. pensie specială) aflată în plată este de aproximativ 67.000 de lei lunar și aparține unui fost magistrat, potrivit declarațiilor publice anterioare ale șefei CNPP.

În cazul pensiilor de serviciu, cuantumul este stabilit printr-un calcul care separă componenta contributivă de partea suportată de la bugetul de stat.

Discuția privind diferența dintre componenta contributivă și cea necontributivă a pensiilor a ajuns și în fața Curții Constituționale. În decembrie 2024, CCR a declarat neconstituțională formula de impozitare progresivă a pensiilor, între motivele invocate aflându-se lipsa unor criterii suficient de clare pentru determinarea părții contributive și a celei necontributive.

Robu a subliniat că sistemul public de pensii funcționează pe principiul contributivității, iar cuantumul drepturilor este legat de contribuțiile realizate de fiecare asigurat. Declarațiile au fost făcute la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului.