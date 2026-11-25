Analizele tehnice i-au condus pe anchetatori către un nou suspect neidentificat anterior şi a cărui identitate este, în continuare, necunoscută Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Antonio Pisacreta

La mai bine de 43 de ani de la dispariția Emanuelei Orlandi, Fata de la Vatican, în vârstă de 15 ani, a ieșit la iveală o altă persoană care a sunat, cineva care ar fi contactat familia la doar câteva zile după 22 iunie 1983, data la care tânăra a dispărut fără urmă în timp ce se întorcea de la o lecție de muzică, în apropiere de Piazza Sant'Apollinare, în centrul Romei.

Se pare că Departamentul de Investigații Științifice (RIS) al Carabinierilor a reușit să izoleze vocea, iar cercul se strânge acum în încercarea de a stabili identitatea individului, care rămâne, deocamdată, necunoscută. Aceste evoluții recente au reorientat atenția anchetatorilor către apelurile anonime primite de familie imediat după dispariție, relatează Ansa.

Analizele tehnice i-au condus pe anchetatori către un bărbat, neidentificat anterior, a cărui identitate este, în continuare, necunoscută. Mai exact, se pare că acesta a contactat familia Orlandi, susținând că deține informații despre fată. Analiza efectuată de RIS a oferit anchetatorilor ceea ce a fost descris drept „probe semnificative și convergente”, care conturează un profil specific. Prin urmare, ancheta condusă de Unitatea de Investigații a Carabinierilor și coordonată de Direcția Districtuală Antimafia din cadrul Parchetului avansează într-un ritm susținut pentru a strânge noi dovezi, a confirma nivelul real de implicare al individului și a stabili eventuale legături cu alte persoane care au apărut pe parcursul diferitelor direcții ale investigației. „Avem încredere în activitatea Parchetului. Este evident că nu lasă nimic la voia întâmplării”, a declarat Laura Sgrò, avocata familiei Orlandi, pentru agenția de știri ANSA.

Între timp, președintele comisiei parlamentare de anchetă, Fabio Roscani, a calificat aceste aspecte drept „evoluții importante”, care sunt „urmărite cu mare atenție”. „Respectăm pe deplin munca serioasă și semnificativă desfășurată de Parchetul din Roma și de Carabinieri, o activitate asupra căreia, în mod firesc, nu fac niciun comentariu, având în vedere că anchetele sunt în curs de desfășurare”, a subliniat Roscani, adăugând că şi Comisia „își continuă activitatea detaliată, în cadrul căreia a stabilit o colaborare instituțională productivă și loială cu Parchetul, pentru a scoate la iveală adevărul despre acest caz dureros”.

Această nouă pistă reorientează atenția asupra apelurilor telefonice anonime primite de familie în iunie 1983. În zilele de după dispariția Emanuelei, orașul a fost împânzit de afișe prin care se căuta tânăra, iar mai multe persoane au început să sune, inclusiv așa-numitul „American”, precum și diverși indivizi dornici de atenție sau care urmăreau să-i inducă în eroare pe anchetatori. Unii au susținut că au întâlnit-o în acea după-amiază, pe străzile din centrul istoric. Printre primii care au sunat la familia Orlandi a fost un tânăr care s-a prezentat drept Pierluigi, susținând că a văzut-o pe fată purtând flautul, precum și un bărbat care s-a recomandat drept Mario și care vorbea cu un accent roman pronunțat. Bărbatul de la celălalt capăt al firului i-a spus unchiului Emanuelei, care preluase apelul, că, la scurt timp după dispariția adolescentei în vârstă de 15 ani, a întâlnit două tinere. Una dintre ele, a susținut el, a spus că o cheamă „Barbarella” și că a plecat de acasă de bunăvoie, întreținându-se din vânzarea de produse cosmetice și bijuterii fantezie. În timpul conversației, bărbatul, care s-a prezentat drept Mario, a adăugat că a recunoscut-o pe Barbarella, chipul ei fiind același cu cel care apărea pe afișele cu persoanele dispărute.

Acum a apărut o altă persoană care susține că a sunat, un element care ar putea da un nou impuls anchetei privind un mister ce continuă de aproape jumătate de secol.