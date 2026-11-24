Oamenii din „satul triunghi” sunt furioși că un constructor vrea să facă un cartier cu 200 de case, de forma unui paralelogram

4 minute de citit Publicat la 13:55 24 Noi 2026 Modificat la 13:56 24 Noi 2026

Failland este un sat unic din Marea Britanie, în formă de triunghi FOTO: Getty Images

Locuitorii unui sat în formă de triunghi se opun planurilor de construire a 200 de case noi pentru că, spun ei, proiectul imobiliar ar schimba schimba forma și caracterul comunității lor unice.

Așezarea cu trei laturi din Failand, comitatul Somerset, Marea Britanie, și-a păstrat forma distinctivă încă de la înființarea sa, după cel de-Al Doilea Război Mondial, pe terenul unei foste plantații de arbori.

Cu toate acestea, planurile privind construirea unui complex rezidențial cu 200 de case la marginea vestică a satului ar face ca acesta să nu mai aibă forma unui triunghi, potrivit The Telegraph.

Localnicii se opun proiectului și pentru că ar complica și mai mult problemele de trafic.

„Am crescut aici, iar locul este cunoscut drept Triunghiul. Când eram elevă la școala din sat, obișnuiam să alergăm în jurul lui și număram de câte ori reușeam să facem turul triunghiului. Așa a fost întotdeauna. Aici întâlnești multă faună sălbatică și poți vedea căprioare. Pur și simplu, nu mi se pare că acest proiect se potrivește locului. Traficul este deja foarte intens, iar Flax Bourton a devenit o rută de ocolire folosită pentru evitarea aglomerației”, a declarat pentru sursa citată Sandra Roberts, de 61 de ani, localnică.

Maria Payne, consilier în cadrul consiliului parohial Wraxall și Failand, a declarat: „Triunghiul este elementul care definește așezarea satului Failand. Practic, rupeți complet limita triunghiului. Planul local este foarte clar: această limită nu ar trebui încălcată”.

Chiar și tinerii sunt împotriva construirii de case noi.

„Ar distruge întregul sat. Nu ne dorim acest lucru. Oricum, infrastructura nu este suficientă pentru un asemenea proiect”, spune Charlie Barker, localnic în vârstă de 23 de ani.

„Identitatea satului ar dispărea. Aspectul său și imaginea vizuală pe care o are în prezent s-ar pierde”, spune un alt localnic.

Planurile, elaborate de compania Hill Residential, un dezvoltator imobiliar, au fost înaintate consiliului local din North Somerset anul trecut.

Acestea prevăd adăugarea unei zone cu forma unui paralelogram, cu 200 de locuințe, la marginea vestică a actualei așezări triunghiulare, care cuprinde 350 de case și este delimitată de drumurile Clevedon Road, Weston Road și Flax Bourton Road.

Dezvoltatorul a făcut apel la Inspectoratul Guvernamental pentru Planificare, susținând că autoritatea locală tergiversează luarea unei decizii.

O hotărâre va fi luată în urma unei anchete publice de șase zile, programată pentru luna aprilie a anului viitor.

În cadrul acestei anchete, Hill Residential va susține că terenul pe care dorește să construiască face parte din categoria „centurii gri” și că proiectul va contribui la asigurarea unor locuințe de care este mare nevoie.

În documentul care prezintă argumentele companiei se afirmă: „Proiectul va aduce beneficii substanțiale, iar necesitatea realizării acestuia este incontestabilă”.

Deși consiliul local din North Somerset acceptă că terenul viran vizat de proiect se încadrează, din punct de vedere tehnic, în categoria „centurii gri”, avocații instituției vor susține că amplasamentul nu se află într-o zonă sustenabilă și că proiectul ar trebui totuși respins.

În documentul care prezintă poziția consiliului se arată: „Propunerea, având în vedere amplasarea sa într-o zonă rurală deschisă și legătura deficitară cu serviciile, facilitățile și infrastructura esențiale, ar conduce la o dezvoltare într-o locație nesustenabilă și ar constitui o formă necorespunzătoare de dezvoltare în zona centurii verzi”.

„Cererea noastră, elaborată în urma consultărilor cu comunitatea locală, consiliul local din North Somerset și consiliul parohial Wraxall și Failand, vizează construirea a aproximativ 200 de locuințe pe un teren situat la vest de Failand, dintre care 45% vor fi locuințe accesibile ca preț. Aceasta reprezintă o oportunitate importantă de a asigura locuințe noi, atât de necesare, și de a-i ajuta pe localnici, inclusiv familiile și persoanele care își cumpără prima locuință, să rămână în zonă.

Consiliul local din North Somerset a acceptat că terenul se încadrează în categoria «centurii gri», un aspect important în conformitate cu politica națională de amenajare a teritoriului. Prin urmare, dezvoltarea acestui amplasament nu ar fi considerată o intervenție necorespunzătoare în zona centurii verzi, cu condiția respectării așa-numitelor «Reguli de aur» stabilite de Guvern.

Propunerile noastre sunt concepute astfel încât să îndeplinească aceste cerințe prin construirea a 45% locuințe accesibile ca preț, amenajarea unor spații publice verzi generoase și implementarea unui pachet amplu de îmbunătățiri ale conexiunilor pietonale și de transport public.

Dezvoltarea ar contribui, de asemenea, în mod semnificativ la acoperirea necesarului de locuințe din North Somerset, unde consiliul local nu poate demonstra în prezent că dispune de o rezervă de terenuri suficiente pentru construcția de locuințe pentru următorii cinci ani.

Considerăm că Failand este o locație sustenabilă pentru construirea de noi locuințe, având în vedere apropierea sa de Bristol și existența unor legături de autobuz cu orașul și cu zonele învecinate.

Ca parte a propunerilor noastre, Hill Group ar urma să contribuie financiar la creșterea frecvenței curselor de autobuz, precum și la amenajarea unor stații noi și modernizarea celor existente în sat.

Planurile prevăd, de asemenea, posibilitatea construirii unui spațiu destinat activităților comerciale, care ar oferi un serviciu suplimentar atât noilor locuitori, cât și celor care trăiesc deja în comunitate”, a declarat un purtător de cuvânt al Hill Residential.