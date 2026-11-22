Reuniune NATO la Bruxelles, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei: "Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul polonez"

2 minute de citit Publicat la 15:04 22 Noi 2026 Modificat la 15:04 22 Noi 2026

Mark Rutte a declarat că "NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei". FOTO: Getty Images

Reprezentanţii celor 32 de state membre NATO vor discuta luni despre cele mai recente încălcări ale spaţiului aerian polonez de către Rusia, a declarat duminică un oficial NATO, citat de dpa. Șeful Alianței, Mark Rutte, a declarat că "NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei".



Cu toate acestea, nu a fost convocată nicio sesiune specială, a precizat oficialul. Discuţiile privind încălcările spaţiului aerian în Polonia au loc în cadrul consultărilor periodice, a adăugat el.



Guvernul polonez a anunţat că trei obiecte aeriene ruseşti au pătruns vineri în spaţiul aerian al Poloniei, în timpul atacurilor Moscovei asupra Ucrainei, şi s-au prăbuşit în sud-estul ţării. Conform investigaţiilor iniţiale, cel puţin unul dintre acestea a fost o rachetă de croazieră de tip Kh-101, iar un altul a fost, probabil, o dronă.



Premierul polonez Donald Tusk a acuzat Moscova de provocare deliberată, incidentul având loc în timp ce în Polonia se desfăşura primul exerciţiu al grupului de susţinători ai Ucrainei, cunoscut sub numele de "Coaliţia de Voinţă". La exerciţiu au participat aproximativ 2.800 de militari din 11 ţări.



Exerciţiul vizează testarea modalităţilor prin care poate fi asigurată o pace durabilă după încheierea războiului din Ucraina. Acesta a fost programat să dureze până duminică şi este condus de Regatul Unit şi Franţa.

Rutte: " NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei "

NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei, a declarat sâmbătă, la Varșovia, secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Declarația vine la o zi după ce Polonia a anunțat că Rusia i-a încălcat spațiul aerian cu trei obiecte, cel mai probabil două rachete și o dronă, scrie Reuters.

"Vă pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei", a spus Rutte, potrivit agenției poloneze de presă PAP.

Comandantul forțelor NATO din Europa, generalul Alexus Grynkewich, va face tot ce este necesar pentru a identifica orice amenințare la adresa capacităților de apărare și descurajare și, dacă va fi nevoie, va face ajustările necesare, a mai spus Rutte, citat de PAP.

De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, drone au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al țărilor de pe flancul estic al NATO. Incidentele au amplificat tensiunile cu Alianța Nord-Atlantică și au alimentat temerile că conflictul s-ar putea extinde.

Incidentul de vineri a avut loc în timp ce Polonia găzduia exerciții militare ale "Coaliției de Voință", care reunește aliații Ucrainei. Oficialii polonezi spun că această coincidență nu este întâmplătoare.

"În viitorul apropiat vom primi un sprijin puternic din partea aliaților noștri din NATO pentru consolidarea protecției frontierei noastre de est", a scris sâmbătă pe X ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, referindu-se la reuniunea NATO.

"Am vorbit astăzi cu generalul Grynkewich pentru a coordona detaliile acestor măsuri", a adăugat ministrul.