1 minut de citit Publicat la 13:48 22 Noi 2026 Modificat la 13:48 22 Noi 2026

Gadi Eisenkot a invitat partidul lui Netanyahu la negocieri "maraton" pentru formarea coaliției. Foto: Getty Images

Gadi Eisenkot are timp până la începutul lui decembrie să formeze un nou guvern, după ce nici blocul său, nici cel al lui Netanyahu nu au obținut majoritatea la alegerile legislative din octombrie din Israel. În acest context, Gadi Eisenkot a invitat partidul de dreapta Likud, al premierului interimar Benjamin Netanyahu, la negocieri "maraton" pentru formarea coaliției, în încercarea de a alcătui viitorul guvern al Israelului, a anunțat sâmbătă partidul său, scrie Euronews.

Discuțiile urmează să înceapă duminică și reprezintă un "efort sincer și autentic de a forma un guvern cât mai larg posibil", a transmis partidul Yashar. „Echipa de negociere a Yashar nu va lăsa nimic neîncercat, va face pași îndrăzneți și va debloca discuțiile, astfel încât să se poată forma un guvern”, a mai transmis partidul.

Eisenkot are termen până la începutul lui decembrie pentru a forma un nou guvern. La alegerile legislative din octombrie, nici blocul său, nici cel al lui Netanyahu nu au obținut majoritatea în Knessetul de 120 de locuri. Tabăra lui Netanyahu a obținut 53 de mandate, iar opoziția condusă de Yashar, 48.

În Israel, candidatul desemnat să formeze guvernul are la dispoziție 28 de zile. Dacă este nevoie, președintele poate prelungi acest termen cu cel mult 14 zile.

Sâmbătă, Likud și-a prezentat condițiile pentru formarea unui guvern de uniune națională, variantă susținută de Netanyahu. Printre cereri se numără oprirea "tuturor atacurilor personale și a instigării", precum și a "boicoturilor" politice împotriva lui Netanyahu și a guvernului.

Partidul a cerut și o declarație comună prin care părțile să se angajeze la un guvern de uniune format din "toate partidele care susțin existența Statului Israel ca stat-națiune al poporului evreu", fără participarea partidelor arabe. Acestea au obținut împreună un număr record de 19 mandate la alegerile de luna trecută.

"In ce privește discuțiile cu Likud, facem eforturi sincere și autentice, dar, din păcate, există o distanță mare între vorbe și fapte, între retorica Likud și disponibilitatea sa reală de a coopera", a scris Eisenkot vineri, pe rețelele sociale.

El a adăugat că va continua să încerce "să obțină o deblocare în fiecare dintre opțiunile pe care le avem pentru formarea unei coaliții cât mai largi", dar că nu intenționează "să tragă de timp".

"Trebuie să înțeleagă că, la momentul potrivit, voi prezenta Knessetului spre aprobare un guvern nou și puternic, condus de mine", a spus Eisenkot.