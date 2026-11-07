Președintele Israelului l-a desemnat premier pe Gadi Eisenkot, șeful opoziției israeliene

1 minut de citit Publicat la 22:25 07 Noi 2026 Modificat la 22:27 07 Noi 2026

Gadi Eizenkot este liderul partidului israelian Yashar. Foto: Hepta

Președintele israelian, Isaac Herzog, a anunțat sâmbătă seară că îi va da candidatului opoziției, Gadi Eisenkot, prima șansă de a forma o coaliție de guvernare, în urma alegerilor din 27 octombrie, relatează AP.

Eisenkot, fost șef al armatei israeliene, a candidat ca principal adversar al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, conducând un grup de partide care urmăresc îndepărtarea de la putere a celui mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului.

Nici Eisenkot, nici Netanyahu nu au obținut o majoritate clară la alegeri. Însă, în urma unor discuții îndelungate purtate cu președintele în această săptămână, reprezentanții majorității principalelor partide israeliene au recomandat ca Eisenkot să primească mandatul de formare a unui nou guvern.

Anunțul, așteptat inițial duminică, a venit la scurt timp după ce Netanyahu a cerut formarea unui „guvern de uniune națională”, într-o declarație video, și a avertizat împotriva „învestirii pripite a unui guvern alături de susținători ai teroriștilor”, făcând aparent referire la partidele conduse de politicieni arabi.

Netanyahu și aliații săi au prezentat în repetate rânduri partidele arabe drept o amenințare la adresa securității naționale, în timp ce Eisenkot s-a declarat dispus să colaboreze cu acestea în anumite condiții, inclusiv recunoașterea Hamas drept o organizație teroristă care trebuie distrusă.

Partidul lui Eisenkot, Yashar, a criticat declarația video a prim-ministrului într-un mesaj publicat pe Twitter și le-a cerut membrilor Likud, partidul lui Netanyahu, să renunțe la alianța cu „partidele radicale”, într-o aparentă referire la formațiunile extremiste din tabăra sa religios-naționalistă.

În declarație se precizează că Eisenkot va accepta în viitoarea coaliție doar partide și parlamentari care împărtășesc principiile formațiunii sale, inclusiv recunoașterea Hamas drept organizație teroristă.