<1 minut de citit Publicat la 08:18 28 Noi 2026 Modificat la 08:21 28 Noi 2026

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD și ambulanțe din Teleorman și Giurgiu. Foto: ISU Teleorman/Antena3 CNN

O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite, sâmbătă dimineață, după ce un autoturism s-a răsturnat pe DJ 611, în localitatea Gratia, județul Teleorman. Două dintre victime au fost găsite inconștiente, cu multiple traumatisme, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit ISU Teleorman.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD și ambulanțe din Teleorman și Giurgiu. În urma evaluării medicale, două victime inconștiente și politraumatizate au fost transportate la Spitalul Floreasca.

O altă victimă, conștientă, dar politraumatizată, a fost dusă de un echipaj SMURD Giurgiu la Spitalul Militar Central. Alte două persoane, conștiente și cu multiple traumatisme, au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

O a șasea victimă a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital. O persoană a fost găsită decedată.

Intervenția pompierilor a continuat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, iar autoritățile competente au preluat cazul pentru cercetări.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 06:35, a anunțat ISU Teleorman.