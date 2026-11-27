BNS se opune înghețării pensiilor, salariilor și alocațiilor până în 2031: „Oamenii suportă deja consecințele măsurilor de austeritate”

3 minute de citit Publicat la 12:33 27 Noi 2026 Modificat la 12:35 27 Noi 2026

BNS se opune înghețării veniturilor până în 2031. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Blocul Național Sindical (BNS) critică dur posibilitatea menținerii înghețării salariilor din sectorul public, a pensiilor, alocațiilor și a altor beneficii sociale până în 2031, după anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Sindicaliștii consideră această perspectivă profund îngrijorătoare și inacceptabilă, în condițiile în care costul vieții continuă să crească, iar puterea de cumpărare a populației scade.

Potrivit BNS, milioane de români suportă deja consecințele măsurilor de austeritate, iar prelungirea înghețării veniturilor cu încă cinci ani ar pune o presiune suplimentară asupra salariaților, pensionarilor și familiilor care depind de beneficiile sociale.

BNS atrage atenția asupra inflației și a costurilor tot mai mari ale datoriei publice

Blocul Național Sindical invocă mai multe date economice pentru a-și susține poziția. România înregistrează o inflație de 7%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană, în condițiile în care media europeană este de 4%.

De asemenea, angajările în sectorul public sunt înghețate încă din 2022, iar costurile cu dobânzile datoriei publice au ajuns la 50,6 miliarde de lei numai în primele nouă luni ale anului 2026.

Pentru întregul an 2026, cheltuielile cu dobânzile sunt estimate să ajungă la aproximativ 60 de miliarde de lei.

Sindicaliștii consideră că, în timp ce statul alocă sume uriașe pentru finanțarea datoriei publice, salariaților și pensionarilor li se transmite că trebuie să accepte încă cinci ani de sacrificii.

Pensii înghețate, în ciuda creșterii prețurilor

În ceea ce privește pensiile, BNS amintește că ultima majorare de amploare a veniturilor din sistemul public a avut loc la 1 septembrie 2024, odată cu recalcularea realizată în baza noii legi a pensiilor.

Atunci, valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei. Potrivit organizației sindicale, această valoare a rămas neschimbată atât în 2025, cât și în 2026, în ciuda creșterii prețurilor.

Astfel, pensionarii continuă să resimtă efectele scumpirilor, în timp ce perspectiva unei noi perioade de înghețare a veniturilor ar putea prelungi presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

Ce solicită Blocul Național Sindical Guvernului

BNS consideră că echilibrarea finanțelor publice nu poate fi realizată prin transferarea permanentă a costurilor asupra celor care muncesc și asupra celor care au muncit o viață întreagă.

Organizația sindicală respinge perspectiva înghețării salariilor, pensiilor și beneficiilor sociale până în 2031 și solicită Guvernului să renunțe la această abordare.

Totodată, Blocul Național Sindical cere inițierea unui dialog real cu partenerii sociali, pentru identificarea unor soluții de echilibrare a finanțelor publice care să nu pună povara ajustărilor exclusiv pe umerii salariaților și pensionarilor.