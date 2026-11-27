Bărbatul care a cumpărat un bilet de avion pe viață a zburat cât distanța până la Marte. Ce a făcut compania aeriană

Timp de două decenii, a profitat din plin de această ofertă și a acumulat peste 30 de milioane de mile aeriene. Foto: Getty Images

Un american a plătit 250.000 de dolari pentru un bilet de avion care îi oferea posibilitatea să zboare la clasa întâi, oriunde în lume, cu American Airlines, pentru tot restul vieții. Timp de două decenii, a profitat din plin de această ofertă și a acumulat peste 30 de milioane de mile aeriene. Însă, după ce compania a început să analizeze cât o costă acest abonament, povestea a luat o turnură neașteptată: în 2008, i-a retras dreptul de a mai zbura în baza lui, potrivit publicației The Guardian.

Steven Rothstein a cumpărat abonamentul în 1987, când avea 37 de ani și lucra ca broker la Bear Stearns. Programul se numea AAirpass și fusese lansat de American Airlines pentru clienții care călătoreau frecvent. Inițial, oferea posibilitatea achiziționării în avans a unui anumit număr de mile de zbor. Ulterior, compania a venit cu o ofertă mult mai generoasă: un abonament nelimitat, valabil pe viață.

Pentru 250.000 de dolari, Rothstein putea călători la clasa întâi, oriunde în lume, cu zborurile American Airlines. Doi ani mai târziu, a plătit încă 150.000 de dolari pentru a putea lua cu el un însoțitor. Astfel, putea rezerva două locuri la fiecare călătorie, fără să mai plătească bilete suplimentare.

Bărbatul a folosit abonamentul intens. Uneori pleca dimineața într-o călătorie de afaceri și se întorcea în aceeași zi, iar familia nici nu știa că fusese plecat. În alte perioade, cei apropiați trebuiau să sune la biroul lui pentru a afla în ce țară se afla. În cei 20 de ani în care a beneficiat de abonament, a acumulat peste 30 de milioane de mile și a devenit unul dintre cei mai fideli pasageri ai companiei.

Compania a început să investigheze cât o costă abonamentele nelimitate

În timp, American Airlines a început să urmărească modul în care erau folosite abonamentele pe viață și pierderile financiare pe care le generau. Departamentul de venituri al companiei a analizat rezervările lui Rothstein și ale altor clienți care cumpăraseră astfel de pachete.

Compania a susținut că unii dintre titulari încălcau condițiile contractuale. În cazul lui Rothstein, acuzațiile au vizat în special rezervările considerate speculative, adică locuri rezervate pentru zboruri pe care el sau însoțitorii săi nu le mai foloseau. American Airlines a invocat și folosirea unor nume fictive pentru rezervarea locurilor destinate însoțitorilor.

Pe 13 decembrie 2008, bărbatul a aflat că abonamentul îi fusese retras. Momentul a fost cu atât mai surprinzător cu cât decizia a fost comunicată chiar în aeroport, în timp ce se pregătea să urce în avion. El își predase deja bagajele pentru un zbor spre Londra și se îndrepta către poarta de îmbarcare.

Rothstein urma să îl ajute pe un cunoscut să ajungă la Sarajevo. Planul era să zboare împreună până la Londra, iar de acolo bărbatul să își continue călătoria. Însă, în timp ce se pregătea să urce la bord, a primit o scrisoare prin care era informat că American Airlines îi reziliază contractul.

Bagajele au plecat spre Londra, însă compania nu l-a ajutat să le recupereze, iar persoana pe care urma să o însoțească nu a mai ajuns la destinație.

A cerut despăgubiri de 7 milioane de dolari

La câteva luni după retragerea abonamentului, în martie 2009, Steven Rothstein a dat în judecată American Airlines. El a susținut că firma nu și-a respectat înțelegerea și a cerut despăgubiri de 7 milioane de dolari. Suma a fost calculată pornind de la valoarea la care fusese comercializat ulterior un astfel de abonament, la care au fost adăugate costurile estimate ale zborurilor la clasa întâi pentru tot restul vieții sale.

De cealaltă parte, compania a susținut că bărbatul încălcase clauzele privind utilizarea frauduloasă a abonamentului. Reprezentanții American Airlines au afirmat că acesta făcuse rezervări pentru persoane pe care nu intenționa să le ia în călătorie și că unele locuri erau rezervate fără ca zborurile să fie efectuate.

Documentele din proces arată amploarea rezervărilor anulate sau neutilizate. Între mai 2005 și decembrie 2008, Rothstein a făcut 3.009 rezervări pentru propriile zboruri, dintre care 84% au fost anulate sau înregistrate drept neprezentări la îmbarcare. În aceeași perioadă, a rezervat 2.648 de segmente de zbor pentru însoțitori, iar 2.269 dintre acestea au fost anulate sau nu au fost utilizate.

Bărbatul a susținut însă că nu a considerat niciodată că încalcă regulile. Potrivit lui, atunci când a cumpărat abonamentul, i s-a explicat că singura interdicție importantă era să nu ofere cardul altei persoane pentru a călători în locul său. El a mai afirmat că toate rezervările erau făcute de angajații companiei, prin telefon, și nu de el pe internet.

În apărarea sa, a explicat inclusiv că uneori rezerva un loc suplimentar pentru a călători singur, fără un însoțitor. Spunea că avea nevoie de spațiu și de intimitate, iar după moartea fiului său, în 2002, călătoriile deveniseră și o modalitate de a face față durerii.

Procesul s-a încheiat în favoarea companiei aeriene. În iunie 2011, instanța a dat o hotărâre favorabilă American Airlines, iar decizia a fost confirmată ulterior în apel. Rothstein a pierdut astfel abonamentul pentru care plătise sute de mii de dolari.

Un abonament care trebuia să fie valabil toată viața a devenit o pierdere pentru ambele părți

Programul AAirpass nu a avut succesul financiar pe care American Airlines îl anticipase. Compania sperase să obțină venituri de sute de milioane de dolari din vânzarea abonamentelor nelimitate, însă oferta s-a dovedit costisitoare. În 1994, a încetat să mai comercializeze astfel de pachete.

Pentru Steven Rothstein, pierderea abonamentului a însemnat mai mult decât renunțarea la zborurile gratuite. Potrivit fiicei sale, care a relatat povestea familiei, călătoriile făceau parte din identitatea tatălui său. Acesta construise relații apropiate cu numeroși angajați ai companiei și folosise de multe ori beneficiile acumulate pentru a-i ajuta pe prieteni, rude sau chiar oameni pe care îi întâlnise întâmplător.

Într-un interviu, bărbatul a spus că retragerea abonamentului i-a luat libertatea de a călători și pasiunea care îi definise viața. Deși au trecut ani de la decizie, el a mărturisit că încă este furios pentru modul în care compania a procedat.