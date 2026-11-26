2 minute de citit Publicat la 20:56 26 Noi 2026 Modificat la 20:57 26 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Peste 3,3 milioane de locuri de consum din România ar urma să fie dotate cu contoare inteligente de energie electrică în următorii doi ani. Acestea vor permite calcularea facturilor pe baza consumului real, fără ca oamenii să mai fie nevoiți să transmită indexul. Potrivit unui plan aprobat joi de ANRE, până la sfârșitul anului 2028, șapte din zece locuri de consum din țară ar trebui să beneficieze de această tehnologie.

Autoritatea a aprobat, joi, actualizarea Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional (CISMI) pentru perioada 2027-2028. Prin actualizarea acestui calendar se urmăreşte accelerarea implementării contoarelor inteligente, valorificarea oportunităţilor de finanţare europeană şi creşterea gradului de digitalizare a reţelelor electrice din România.

"Ţinta de 70% la nivel naţional, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuţie şi l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului şi va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator. Nerespectarea obligaţiilor stabilite prin reglementările şi deciziile ANRE poate atrage sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare. Fondurile europene disponibile, inclusiv Fondul pentru modernizare, reprezintă o oportunitate importantă pentru accelerarea investiţiilor, iar operatorii trebuie să valorifice aceste resurse pentru a-şi respecta angajamentele", a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE, potrivit documentului preluat de Agerpres.

Potrivit datelor centralizate de ANRE la 31 decembrie 2025, la nivel naţional erau integraţi în sistemele de măsurare inteligentă 3.578.830 de utilizatori, reprezentând 34,54% din totalul locurilor de consum. Gradul de realizare cumulat era de aproximativ 98% faţă de planificarea prevăzută în calendar.

Evoluţia diferă însă semnificativ între zonele de concesiune. La finalul anului 2025, patru zone depăşiseră ţintele cumulate planificate: Distribuţie Energie Oltenia (115%), Reţele Electrice Muntenia (114%), Reţele Electrice Banat (112%) şi Reţele Electrice Dobrogea (110%). Delgaz Grid înregistrase un grad de realizare de 93%, în timp ce zonele DEER aveau valori cuprinse între 52% şi 71%.

Potrivit calendarului actualizat, operatorii de distribuţie au planificat integrarea a 1.361.182 de locuri de consum în anul 2027 şi a 1.996.633 în anul 2028, ceea ce înseamnă un total de 3.357.815 de noi utilizatori în cei doi ani.

La 31 decembrie 2028, ţintele de acoperire SMI diferă în funcţie de zona de concesiune, fiind cuprinse între 52% şi 86%. Cele mai ridicate ponderi sunt prevăzute pentru Reţele Electrice Dobrogea (86%), Reţele Electrice Muntenia (81%) şi Reţele Electrice Banat (80%).

ANRE a analizat documentaţiile tehnice, investiţiile propuse şi analizele cost-beneficiu aferente celor opt zone de concesiune, urmărind corelarea planurilor de implementare cu necesităţile de modernizare a reţelelor şi cu obiectivele stabilite la nivel naţional.

Actualizarea calendarului ţine cont de oportunităţile de finanţare nerambursabilă disponibile pentru modernizarea infrastructurii energetice, inclusiv prin Fondul pentru modernizare. Ghidul de finanţare aprobat în 2026 creează premise suplimentare pentru susţinerea investiţiilor în sistemele de măsurare inteligentă. Corelarea investiţiilor operatorilor cu fondurile europene disponibile poate contribui la accelerarea instalării contoarelor inteligente şi la reducerea diferenţelor de implementare dintre regiunile ţării.

Extinderea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) aduce avantaje directe utilizatorilor finali: facturare bazată exclusiv pe consumul real, eliminând necesitatea citirii periodice sau a transmiterii indexului autocitit; monitorizarea detaliată a consumului propriu de energie şi posibilitatea de a optimiza costurile; identificarea mai rapidă a întreruperilor în alimentare şi o calitate superioară a serviciului de distribuţie.