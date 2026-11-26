De la aproape un milion la 77.000. Cum a ajuns migrația în Marea Britanie la cel mai scăzut nivel din 1997

4 minute de citit Publicat la 20:34 26 Noi 2026 Modificat la 20:34 26 Noi 2026

ONS a precizat că acesta este cel mai scăzut nivel al migrației nete din 1997. Foto: Getty Images

Marea Britanie a anunțat joi că migrația netă, diferența dintre cei care au venit în țară și cei care au plecat, a ajuns la 77.000, cel mai mic nivel din acest secol, cu excepția perioadei pandemiei, relatează BBC. Datele publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS) de la Londra arată că migrația netă a scăzut cu 92% față de nivelul record de 944.000, înregistrat în anul încheiat în martie 2023. În același timp, au scăzut și numărul cererilor de azi, numărul celor care merg în Marea Britanie ca să muncească, dar și numărul studenților străini.

ONS a precizat că acesta este cel mai scăzut nivel al migrației nete din 1997.

Migrația netă reprezintă diferența dintre numărul persoanelor care intră într-o țară și cel al persoanelor care o părăsesc într-un anumit an. Astfel, cu excepția pandemiei, datele arată că numărul persoanelor care au venit în Regatul Unit, minus cele care au plecat, a scăzut cu 92% față de nivelul record de 944.000, înregistrat în anul încheiat în martie 2023.

Premierul Andy Burnham a declarat că cifrele arată că sistemul de gestionare a migrației se află acum „sub un control suficient”.

„Nu voi spune că toată treaba este încheiată și nu vreau să par mulțumit de sine, dar cred că, în sfârșit, țara noastră ajunge în punctul pe care publicul și-a dorit de mult să îl vadă”, a spus prim-ministrul.

Datele oficiale detaliate arată că, în anul încheiat în iunie, aproximativ 738.000 de persoane au imigrat în Regatul Unit, în timp ce 661.000 au emigrat.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a declarat că cifrele demonstrează că Partidul Laburist și-a „îndeplinit promisiunile”, după eșecurile conservatorilor. În schimb, Chris Philp, ministrul de Interne din umbră, al Opoziției, a susținut că scăderea se datorează restricțiilor introduse de partidul său înainte de alegerile generale din 2024.

Record istoric în Marea Britanie

Numărul 77.000 marchează, de asemenea, prima dată când migrația netă în Regatul Unit coboară la ordinul zecilor de mii după promisiunea controversată făcută în urmă cu 16 ani de fostul premier David Cameron, care își propusese să atingă un asemenea nivel.

Principalii factori care au dus la acest minim istoric anunțat joi au fost scăderile numărului de persoane sosite din afara Europei, în trei mari categorii de migrație:

numărul celor veniți în Regatul Unit pentru a munci a scăzut cu 45.000;

cererile de azil au scăzut cu 19.000;

numărul total al studenților a scăzut cu 33.000;

Aceste cifre erau de așteptat să scadă, ca urmare a înăspririi regulilor privind vizele, începută de precedentul guvern conservator și continuată de laburiști din iulie 2024.

Efectul acestor politici, alături de plecările din Regatul Unit, a făcut ca migrația netă, care începuse deja să scadă, să se reducă cu mai mult de jumătate numai în ultimele 12 luni.

Mahmood a declarat că datele arată că guvernul a „recâștigat controlul”. „Am redus migrația netă la 77.000 de persoane, cu 92% sub nivelul maxim înregistrat în timpul guvernării conservatorilor. Acolo unde ei au eșuat, noi am livrat rezultate pentru britanici”, a spus ea.

Este o referire la așa-numitul „val Boris”, de după Brexit. După ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și renunțarea la regulile privind libera circulație, guvernul condus de Boris Johnson a permis unui număr mult mai mare de persoane din alte părți ale lumii să vină în țară pentru a munci și a studia.

Acest lucru a dus la numărul record de sosiri înregistrat în anul încheiat în martie 2023. Succesorul lui Johnson, Rishi Sunak, a introdus restricții importante privind vizele în ultimele luni ale mandatului său.

Avertisment: Scăderea nu va dura la nesfârșit

Dr. Ben Brindle, de la Observatorul Migrației al Universității Oxford, un organism independent de experți, a declarat că acest trend descendent nu va dura „la nesfârșit”.

„Intrăm într-o perioadă neobișnuită, în care imigrația a scăzut și ar putea continua să scadă, dar emigrația rămâne relativ ridicată, cel puțin deocamdată.

Majoritatea celor care pleacă nu sunt cetățeni britanici, ci cetățeni străini, inclusiv persoane care au venit în țară în urmă cu câțiva ani, când imigrația era foarte ridicată. Acest lucru ar putea reduce și mai mult cifrele migrației nete anul viitor, însă această scădere temporară este puțin probabil să dureze la nesfârșit”, a explicat el.

În anul încheiat în iunie, aproximativ 73.000 de persoane au ajuns în Regatul Unit pentru a solicita azil, în scădere față de 93.000 în anul precedent.

În septembrie, numărul persoanelor care așteptau o decizie privind cererea de azil era de 41.000, cu 49% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Ministerul de Interne a transmis că aceste schimbări au fost determinate de accelerarea procesului de analizare a cererilor și de scăderea numărului de noi solicitanți de azil care ajung în țară prin „rute de intrare ilegale” – în principal, cu ambarcațiuni mici care traversează Canalul Mânecii.

Ca urmare, numărul persoanelor cazate de Ministerul de Interne în septembrie a fost de 93.000, cu 16% mai mic decât în anul precedent. În acest an, au fost eliberate 52 de hoteluri care fuseseră rezervate solicitanților de azil. Deși aproximativ 140 de hoteluri sunt încă folosite în acest scop, numărul total al persoanelor cazate în hoteluri a scăzut cu 64%, ajungând la 13.000.

Reacția Reform UK

Reacționând la cele mai recente statistici, Zia Yusuf, purtătorul de cuvânt al partidului Reform UK pentru afaceri interne, a declarat că cifrele „nu sunt un motiv de sărbătoare”.

„Această explozie demografică este motivul pentru care britanicii întâmpină dificultăți în a obține o programare la medicul de familie, nu găsesc locuințe, iar închisorile noastre sunt supraaglomerate”, a spus ea.

Paul Kohler, purtătorul de cuvânt al liberal-democraților pentru azil și imigrație, a declarat: „Marea Britanie se confruntă cu provocări demografice și economice serioase și are nevoie urgentă de un plan adecvat privind imigrația, care să sprijine economia și serviciile publice”.

Un purtător de cuvânt al Partidului Verzilor a adăugat: „Crearea unui mediu ostil pentru migranți și pentru persoanele care solicită azil nu este un indicator al succesului. Britanicii sunt, în marea lor majoritate, oameni plini de compasiune și nu se vor lăsa convinși de discursurile periculoase și oportuniste ale extremei drepte”.