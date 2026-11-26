Rumen Radev anunță că s-a răzgândit și Bulgaria va participa la împrumutul UE pentru Ucraina, de 45 miliarde de euro

2 minute de citit Publicat la 19:10 26 Noi 2026 Modificat la 19:10 26 Noi 2026

Prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, a confirmat că țara sa va participa la noul împrumut de sprijin al Uniunii Europene, în valoare de 45 de miliarde de euro, pentru Ucraina, dar va refuza să contribuie la achiziționarea de arme și muniții. Anunțul prim-ministrului bulgar este surprinzător mai ales pentrucă acesta refuzase, anterior, să participe la aranjament. Împrumutul este destinat să acopere două treimi din deficitul bugetar al Kievului în 2027, în condițiile continuării războiului.

„Suntem pregătiți să participăm”, a declarat Radev, joi. Inițial, Radev își exprimase rezervele față de mecanismul financiar, argumentând că Bulgaria trebuie să își limiteze cheltuielile publice, care sunt atent monitorizate.

Din acest motiv, Bulgaria fusese inclusă alături de Slovacia, Ungaria și Cehia în grupul țărilor care se opun în totalitate noului împrumut. Joi, însă, Radev a anunțat că țara sa va accepta propunerea, cu condiția să fie exceptată de la componenta militară.

„Avem o diasporă istorică numeroasă, de 300.000 de bulgari care trăiesc în Ucraina. Dorința și solicitarea noastră sunt să ne concentrăm sprijinul asupra zonelor în care locuiește populația bulgară din Ucraina”, a declarat Radev la summitul de la Bruxelles.

„Așadar, vom contribui, dar repet: niciun ban din partea Bulgariei pentru arme, niciun ban pentru războiul din Ucraina”, a adăugat el.

Comisia Europeană a împărțit noul împrumut de 45 de miliarde de euro în două componente: 25 de miliarde pentru ajutor militar și 20 de miliarde pentru sprijin bugetar.

În total, împrumutul va genera dobânzi anuale cuprinse între două și 2,5 miliarde de euro, care vor fi suportate de statele membre.

Ucrainei nu i se va cere să ramburseze suma împrumutată până când Rusia nu va plăti despăgubiri de război.

Bulgarii anunță că participă selectiv la împrumut

Radev a salutat structura duală a împrumutului și a declarat că Bulgaria va contribui la componenta de 20 de miliarde de euro destinată sprijinului bugetar, din care vor fi finanțate serviciile publice și salariile.

El a precizat că va discuta această problemă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului de joi, unde sprijinirea Ucrainei se numără printre principalele subiecte de pe agendă.

Von der Leyen, care a prezentat împrumutul săptămâna trecută, le-a oferit public statelor membre reticente posibilitatea de a participa selectiv, în funcție de preferințele lor.

Ea s-a declarat „foarte încrezătoare” că toate cele 27 de țări vor susține propunerea.

Confirmarea lui Radev vine în timp ce presiunile politice asupra Slovaciei, Ungariei și Cehiei pentru a participa la împrumut se intensifică.

Germania, Țările de Jos (Olanda), Suedia, Danemarca și Irlanda se numără printre țările care au declarat că viitorul buget al UE, aflat și el în negociere, nu poate fi aprobat înainte de asigurarea finanțării Ucrainei pentru 2027.

„Este cât se poate de clar că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Iar ucrainenii luptă pentru propria libertate, dar și pentru democrația și valorile europene”, a declarat, joi, prim-ministrul neerlandez, Rob Jetten.

„Trebuie să fim alături de ucraineni, care vor avea nevoie de mai mult sprijin militar și financiar în anii următori. Și aceasta este o responsabilitate de la care nicio țară a UE nu se poate sustrage. Toată lumea trebuie să fie solidară cu ucrainenii”.

Rămâne de văzut dacă liderii europeni vor reuși să convingă Slovacia, Ungaria și Cehia să participe la noul împrumut.

Spre deosebire de Bulgaria, cele trei țări sunt deja exceptate de la participarea la precedentul împrumut de sprijin, în valoare de 90 de miliarde de euro, și sunt hotărâte să își mențină această politică.