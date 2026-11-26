Imagine spectaculoasă surprinsă de pe Stația Spațială Internațională. NASA a publicat o fotografie nouă cu „Ochiul Saharei”

1 minut de citit Publicat la 18:20 26 Noi 2026 Modificat la 18:20 26 Noi 2026

„Ochiul Saharei”, o formațiune geologică masivă care a fascinat oamenii de știință. Foto: NASA/Luke Delaney

Agenția spațială americană, NASA, a publicat o nouă imagine spectaculoasă, din spațiu, cu „Ochiul Saharei”. Fotografiată la data de 14 noiembrie 2026 de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), imaginea surprinde dimensiunea impresionantă a acestei formațiuni vechi de aproximativ 100 de milioane de ani.

Structura Richat, cunoscută și sub numele de „Ochiul Saharei”, a fost fotografiată de pe Stația Spațială Internațională (ISS), în timp ce aceasta orbita deasupra regiunii, pe 14 noiembrie 2026.

› Vezi galeria foto ‹

„Ochiul Saharei” este o formațiune geologică complexă, veche de aproximativ 100 de milioane de ani, modelată de procese magmatice, ridicarea rocilor și eroziune, pe teritoriul Mauritaniei.

În acest tip de structură geologică, rocile expuse în centrul formațiunii, care seamănă cu o țintă, sunt mai vechi decât cele care alcătuiesc inelele exterioare.

Formațiunea are un diametru de 45 de kilometri și este alcătuită din roci magmatice și sedimentare.

Unde se află „Ochiul Saharei”

Structura Richat, cunoscută și sub numele de Guelb er Richat, (n.r. în dialectul local arab înseamnă „ochiul lui Richat”) se află în nord-vestul Mauritaniei, în regiunea Adrar, în partea sahariană a țării.

Este situată într-un peisaj dominat de deșert, dune și platouri stâncoase. Privită de sus, formațiunea se distinge printr-o succesiune de inele concentrice, care creează imaginea unui ochi gigantic.

NASA descrie Structura Richat drept un „bull's-eye” uriaș în peisajul Saharei. În imaginile satelitare, cercurile de roci ies puternic în evidență în contrast cu nisipul din jur.

USGS, Serviciul Geologic al Statelor Unite, indică un diametru de aproximativ 40 de kilometri pentru inelele exterioare. NASA a folosit în diferite materiale valori de aproximativ 40–50 de kilometri, în funcție de modul de delimitare a structurii.

Dimensiunea explică de ce formațiunea poate fi observată atât de ușor din spațiu.