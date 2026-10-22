Cascadă în cer. O iluzie optică spectaculoasă a fost surprinsă într-o peșteră din Brazilia: „La momentul potrivit și din unghiul ideal”

1 minut de citit Publicat la 15:47 22 Oct 2026 Modificat la 15:47 22 Oct 2026

Tot în acel moment s-au întrunit condițiile atmosferice pentru un curcubeu dublu, efectul final fiind și mai impresionant. Foto: capturi @gibamorais_omestredosmatos

O iluzie optică spectaculoasă, surprinsă dintr-o peșteră din Brazilia, s-a viralizat pe rețelele sociale, strângând peste 8,3 milioane de vizualizări și 830.000 de aprecieri. Clipul a fost preluat și de canale media, inclusiv BBC. Perspectiva și unghiul din care a fost filmată scena creează impresia unei cascade care se revarsă direct din cer.

„Am surprins acest fenomen natural la momentul potrivit și din unghiul perfect”, a scris Giba Morais pe pagina lui de Instagram, unde a postat filmarea, care a devenit virală.



Natura ne oferă zi de zi momente unice și peisaje care sunt adevărate spectacole pentru privitori. Aventurierul brazilian Giba Morais (cunoscut pe Instagram sub numele de @gibamorais_omestredosmatos) a reușit să surprindă un astfel de moment, pe când se afla în zona peșterei Casa da Piedra, aflată lângă orașul Iporanga.

El a surprins un moment aparent banal. Începuse să plouă. Totuși locul în care se afla el îi dădea impresia că o cascadă se revarsă din cer. A pus repede mâna pe telefon și a filmat scena care a făcut înconjurul lumii.

În videoclipul scurt se pot vedea ceea ce par a fi picături de apă care cad din partea superioară a peșterii, deși, în realitate, acestea sunt suspendate în aer.

Perspectiva și unghiul din care a fost filmată scena creează însă impresia unei cascade care se revarsă direct din cer.

Culmea, tot în acel moment s-au întrunit condițiile atmosferice pentru un curcubeu dublu, efectul final fiind și mai impresionant.

Clipul s-a viralizat rapid și a fost distribuit și de presa din toată lumea.

Printre numeroasele sale particularități, peștera din care au fost surprinse imaginile se remarcă prin dimensiunile impresionante, atingând o înălțime de peste 170 de metri.

De asemenea, este una dintre cele mai lungi din zonă, întinzându-se pe aproape trei kilometri, potrivit Huffington Post.

Razele soarelui care pătrund prin deschiderea peșterii și îi luminează interiorul transformă acest loc într-o atracție de neratat pentru toți iubitorii de natură care vizitează această regiune țării sud-americane.