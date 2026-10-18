Cum arată „Craterul Păianjen”, văzut din sateliţii NASA. Cum s-a format structura cu „picioare” acum cel puțin 600 de milioane de ani

„Picioarele” de culoare deschisă sunt creste de gresie. Foto: Michala Garrison / NASA Earth Observatory

Un crater „neobișnuit”, care se estimează că are o vechime de 900-600 milioane de ani, a fost fotografiat în Australia de Vest. „Craterul Păianjen”, produsul impactului unui meteorit urmat de sute de milioane de ani de eroziune, are numeroase „picioare” albe, care se întind în regiunea Kimberley a țării, scrie NASA.

OLI (Operational Land Imager) de pe satelitul NASA-USGS Landsat 9 a surprins craterul pe 20 septembrie 2026. Structura completă a impactului are o formă ovală, măsurând aproximativ 13 kilometri pe 11 kilometri, iar porțiunea centrală, asemănătoare unui păianjen, măsurând aproximativ 4 kilometri în diametru.

Geologii cred că modelul arahnoid neobișnuit este rămășița unei ridicări centrale, porțiunea ridicată a fundului craterului care s-a format în urma impactului inițial. „Picioarele” de culoare deschisă sunt creste de gresie care au rezistat în timp ce alte straturi de rocă din zona de impact s-au erodat.

Foto: Michala Garrison / NASA Earth Observatory

Timp de decenii după descoperirea acestei forme vulcanice, oamenii de știință s-au străduit să inventeze o poveste despre / formarea sa. Unii au propus că ar fi avut un trecut vulcanic. Dar geologii au identificat semne revelatoare ale unui impact trecut: fracturi în formă de evantai numite conuri de spargere. Aceste fracturi se formează doar atunci când undele de șoc intense călătoresc prin rocă și sunt omniprezente în cupola centrală a Craterului Păianjen.

Ulterior, oamenii de știință au efectuat analize de laborator ale cristalelor de cuarț și zircon din gresie, care au fost afectate de impactul meteoritului, analize care îi pot ajuta să reconstruiască unghiul impactului.

Data impactului este incertă, dar estimările bazate pe rocile din regiune îl plasează între 900 și 600 de milioane de ani în urmă.