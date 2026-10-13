Cum arată apa de pe Marte. Imagini trimise de sonda ESA care survolează planeta

Cum arată apa de pe Marte. Sursa foto: ESA

Prezența gheții de apă la ecuatorul planetei Marte a fost detectată de sonda spațială Mars Express, aflată în prezent pe orbita planetei. Datele furnizate de sonda Agenției Spațiale Europene sugerează că straturile de gheață de apă de la ecuator s-ar putea extinde pe o adâncime de câțiva kilometri sub suprafața marțiană, notează Sky at Night Magazine.

Depozitele de gheață de apă identificate pe Marte sunt atât de vaste încât, dacă s-ar topi, ar putea acoperi întreaga Planetă Roșie cu un strat de apă cu o grosime cuprinsă între 1,5 și 2,7 metri.

Deși se știe că există gheață la calotele polare ale planetei Marte, aceste date recente, dacă se confirmă, ar indica prezența unor mase de gheață la ecuator.

Descoperirea a fost realizată cu ajutorul instrumentului MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding) de pe sonda Mars Express, care utilizează unde radio pentru a cartografia subsolul marțian.

Sursa foto: ESA

Ce a găsit Sonda Mars Express

Gheața se găsește în cadrul unei formațiuni de pe Marte numite Medusae Fossae (MFF), situată la granița dintre zonele înalte și cele joase ale planetei. MFF constă într-o serie de structuri modelate de vânt, cu o întindere de sute de kilometri și o înălțime de câțiva kilometri.

Sonda Mars Express a studiat formațiunea Medusae Fossae în 2007 și a identificat depozite de material cu o grosime de până la 2,5 km, însă, la acea vreme, nu era clar din ce anume erau alcătuite acestea.

Totuși, datele indicau faptul că formațiunea era relativ transparentă la undele radar și avea o densitate scăzută, caracteristici compatibile cu prezența gheții de apă.

Cu toate acestea, la momentul respectiv, oamenii de știință nu puteau exclude posibilitatea ca depozitele să fie formate din praf, cenușă vulcanică sau sedimente.

Cele mai recente date furnizate de Mars Express sugerează că depozitele sunt alcătuite din straturi de praf și gheață, acoperite de un strat de praf uscat sau cenușă cu o grosime de câteva sute de metri.

„Am analizat din nou formațiunile MFF folosind date mai recente de la radarul MARSIS al sondei Mars Express și am descoperit că depozitele sunt chiar mai groase decât estimasem anterior: ating o grosime de până la 3,7 km”, afirmă Thomas Watters de la Smithsonian Institution, autorul principal al noii cercetări, precum și al studiului din 2007.

„Un aspect fascinant este faptul că semnalele radar corespund celor așteptate în cazul gheții stratificate și sunt similare cu semnalele provenite de la calotele polare ale planetei Marte, despre care știm că au un conținut ridicat de gheață.”

„Având în vedere grosimea stratului, dacă MFF ar fi fost doar o acumulare uriașă de praf, ne-am fi așteptat ca acesta să se compacteze sub propria greutate”, explică coautorul Andrea Cicchetti, de la Institutul Național de Astrofizică din Italia.

„O astfel de compactare ar fi dus la formarea unei structuri mult mai dense decât cea observată cu ajutorul instrumentului MARSIS. În plus, atunci când am simulat comportamentul diferitelor materiale lipsite de gheață, niciunul nu a reprodus proprietățile MFF. Așadar, prezența gheții este indispensabilă.”

O scurtă istorie a gheții de apă pe Marte

În prezent, Marte este o lume aridă, uscată și inospitalieră, însă misiunile de explorare din ultimele decenii au dezvăluit că, în trecutul său îndepărtat, planeta a fost probabil mult mai caldă și mai bogată în apă.

Astăzi există dovezi ale existenței unor foste albii de râuri, oceane, funduri de lacuri marțiene și văi sculptate de apă.

Și, desigur, există acele calote polare care pot fi observate clar în imaginile Planetei Roșii.

Depozitele uriașe de gheață de apă din apropierea ecuatorului – precum cele identificate, posibil, în noile date furnizate de sonda Mars Express – trebuie să se fi format în trecutul îndepărtat al planetei Marte.

„Această analiză recentă schimbă perspectiva asupra formațiunii Medusae Fossae și ridică tot atâtea întrebări câte răspunsuri oferă”, afirmă Colin Wilson, cercetător ESA în cadrul proiectelor Mars Express și ExoMars Trace Gas Orbiter.

„Cu cât timp în urmă s-au format aceste depozite de gheață și cum arăta Marte în acea perioadă? Dacă se confirmă că este vorba despre gheață de apă, aceste depozite masive ar schimba modul în care înțelegem istoria climatică a planetei Marte. Orice rezervor de apă veche ar reprezenta o țintă fascinantă pentru explorarea umană sau robotică.”