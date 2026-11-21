Timpul ar putea curge în mai multe feluri în același moment. Iar fizicienii au găsit o cale să demonstreze asta

4 minute de citit Publicat la 19:31 21 Noi 2026 Modificat la 19:31 21 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Timpul ar putea fi mult mai ciudat decât ne dăm seama, iar oamenii de știință au propus o metodă prin care să detecteze ceasuri care trec simultan prin mai multe curgeri ale timpului. Folosind ceasuri atomice cu o sensibilitate mult îmbunătățită, cercetătorii speră să scoată la iveală un efect cuantic niciodată observat până acum, care ar putea schimba modul în care înțelegem timpul și gravitația, scrie Science Daily.

Măsurăm timpul în permanență, de la acele care se mișcă pe cadranul unui ceas până la cifrele care se schimbă pe ecranul telefonului. Și totuși, deși timpul ne pare atât de familiar, fizicienii încă nu îi înțeleg pe deplin natura fundamentală.

Teoria relativității a lui Einstein a arătat că timpul nu trece la fel pentru toată lumea. Ritmul în care curge depinde de viteza cu care se mișcă un obiect și de intensitatea gravitației la care este supus.

Fizica cuantică aduce în discuție o posibilitate și mai ciudată. Potrivit mecanicii cuantice, un ceas poate exista într-o stare numită „superpoziție”, în care mișcarea sa urmează simultan mai multe variante posibile.

Cum mișcarea influențează, conform relativității, felul în care trece timpul, asta ar putea permite ca ritmuri diferite ale timpului să coexiste într-o singură stare cuantică. Oamenii de știință nu au observat niciodată direct această legătură remarcabilă dintre mecanica cuantică și teoria lui Einstein.

Ceasurile atomice ar putea dezvălui natura cuantică a timpului

O echipă internațională de cercetători a dezvoltat acum o abordare teoretică prin care acest fenomen greu de prins ar putea fi detectat experimental.

Într-un studiu publicat în revista Physical Review Letters, cercetătorii conduși de Universitatea Kyushu, în colaborare cu Stevens Institute of Technology, Universitatea Waterloo, Institutul Național de Standarde și Tehnologie din SUA, Universitatea de Stat din Colorado și Universitatea din Stockholm, descriu cum ceasurile atomice moderne cu ioni captivi ar putea detecta ceea ce se numește „superpoziția cuantică a timpilor”.

Ceasurile atomice se numără printre cele mai precise instrumente de măsurare a timpului create vreodată. În loc să se bazeze pe un mecanism, ele măsoară timpul folosind frecvențele extrem de constante ale atomilor. Precizia lor extraordinară le face esențiale pentru tehnologii precum GPS-ul, care are nevoie de o sincronizare exactă pentru a calcula pozițiile.

Ceasurile atomice moderne au devenit atât de sensibile încât pot detecta diferențele minuscule în trecerea timpului prezise de relativitatea lui Einstein, chiar și între ceasuri aflate la doar câțiva milimetri distanță pe verticală.

Această capacitate remarcabilă le transformă în instrumente promițătoare pentru studierea unor efecte care până acum erau în afara razei de acțiune a experimentelor.

O nouă tehnică ce crește sensibilitatea de până la 1.000 de ori

Cercetătorii au descoperit că mișcarea cuantică a unui ceas se poate lega de energia sa internă printr-un fenomen numit inseparabilitate cuantică (entanglement). În fizica cuantică, inseparabilitatea apare atunci când două proprietăți sau sisteme devin conectate astfel încât nu mai pot fi descrise separat.

În acest caz, conexiunea produce schimbări măsurabile în comportamentul cuantic al ceasului, care ar putea oferi dovezi că ritmuri diferite ale timpului există în superpoziție.

„Precizia este cea care ne-a determinat să dezvoltăm modelul nostru teoretic. Am descoperit că mișcarea ceasului atomic devine «inseparabilă» de energia sa internă. Semnătura acestei inseparabilități este că ceasul însuși își pierde o parte din proprietățile cuantice, lucru care poate fi detectat cu tehnicile moderne”, explică Joshua Foo, conferențiar la Institutul de Studii Avansate al Universității Kyushu și unul dintre autorii principali ai studiului. „Am introdus o nouă tehnică de control al mișcării ceasului atomic, care îi îmbunătățește sensibilitatea la acest efect de 100 până la 1.000 de ori”.

Această îmbunătățire ar putea face o diferență enormă. Prin controlul mai precis al mișcării ceasului, metoda propusă ar putea aduce un efect cuantic extrem de subtil în raza de detecție a tehnologiei avansate a ceasurilor atomice care există deja.

O nouă frontieră în fizica cuantică și în studiul gravitației

Rezultatele sugerează că ceasurile atomice ar putea deveni instrumente puternice pentru cercetarea proprietăților cuantice ale timpului. Pe lângă faptul că deschide noi posibilități pentru experimentele de fizică fundamentală, abordarea ar putea contribui în viitor și la dezvoltarea unor ceasuri atomice și mai precise.

Deocamdată, cercetarea rămâne teoretică. Următoarea provocare este transformarea metodei propuse într-un experiment funcțional, capabil să detecteze efectul prezis, ținând cont de perturbațiile și incertitudinile care apar în condițiile reale de laborator.

„Firește, următorul pas important este să transpunem modelul nostru teoretic în realitate, iar dezvoltarea unui experiment detaliat, care să țină cont de imprevizibilitatea lumii reale, ne va oferi o înțelegere mai profundă a modelului”, conchide Foo. „Ne interesează și să vedem dacă ceasurile atomice ar putea fi folosite, în cele din urmă, pentru a investiga domeniul cuantic al gravitației, cealaltă mare întrebare fundamentală a fizicii”.

Dacă vor reuși, astfel de experimente le-ar putea oferi oamenilor de știință o nouă cale de a cerceta cum se potrivesc între ele mecanica cuantică și relativitatea. Ele ar putea aduce și indicii valoroase despre gravitația cuantică, teoria căutată de multă vreme, care ar explica cum se comportă gravitația la cele mai mici scări ale naturii.