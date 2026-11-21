Cele mai periculoase șapte arme din lume. Mașinăriile de război care pot șterge orașe întregi de pe hartă

6 minute de citit Publicat la 08:00 21 Noi 2026 Modificat la 08:26 21 Noi 2026

Conflictele militare au determinat dezvoltarea unor tehnologii tot mai sofisticate, iar puterea armelor a crescut de la o generație la alta. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

De la bomba cu hidrogen „Țar” și rachetele balistice intercontinentale până la armele termobarice și munițiile cu dispersie, tehnologia militară a dus capacitatea de distrugere la un nivel fără precedent, potrivit Interesting Engineering.

Într-o lume ideală, războaiele nu ar exista, iar omenirea nu ar avea nevoie să inventeze arme capabile să distrugă orașe întregi sau să provoace suferințe la scară largă. Realitatea istoriei a fost însă diferită. Conflictele militare au determinat dezvoltarea unor tehnologii tot mai sofisticate, iar puterea armelor a crescut de la o generație la alta.

Unele dintre acestea pot provoca distrugeri masive într-un timp foarte scurt, în timp ce altele continuă să facă victime mult după încheierea luptelor. Efectele nu se limitează la pierderile de vieți omenești, ci includ contaminarea mediului, îmbolnăviri, strămutarea populației și consecințe care pot afecta generații întregi.

Nu există un clasament universal acceptat al celor mai periculoase arme din lume. Totuși, șapte categorii se remarcă prin capacitatea lor de distrugere și prin efectele devastatoare pe care le pot avea asupra populației civile.

Armele nucleare

Puține arme se pot compara cu puterea distructivă a unei bombe nucleare. O singură detonare poate produce o undă de șoc uriașă, temperaturi extreme și radiații periculoase. Clădirile pot fi distruse, infrastructura poate deveni inutilizabilă, iar serviciile de urgență pot fi copleșite. Efectele radiațiilor pot persista mult timp după explozie.

Cea mai puternică bombă nucleară detonată vreodată a fost Bomba Țarului, realizată de Uniunea Sovietică. Testul a avut loc pe 30 octombrie 1961, deasupra arhipelagului Novaia Zemlea. Puterea exploziei a fost estimată la 50 de megatone TNT, de aproximativ 3.300 de ori mai mare decât cea a bombei atomice lansate asupra orașului Hiroshima.

A fost un dispozitiv experimental, nu o armă utilizată în operațiuni militare. Pericolul actual este reprezentat însă de miile de focoase nucleare deținute de diferite state.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), la începutul anului 2025, cele nouă state care dețin arme nucleare aveau în total aproximativ 12.241 de focoase.

Rachetele balistice intercontinentale

Rachetele balistice intercontinentale, cunoscute sub abrevierea ICBM, nu sunt focoase în sine, ci sisteme de transport al acestora. Importanța lor strategică vine din capacitatea de a transporta încărcături nucleare pe distanțe de mii de kilometri, inclusiv între continente.

Unele dintre aceste rachete pot transporta mai multe focoase independente, cunoscute sub denumirea de MIRV. Acestea permit unei singure rachete să lovească ținte diferite.

Combinația dintre raza foarte mare de acțiune, viteza ridicată și posibilitatea transportării mai multor focoase transformă aceste sisteme într-o componentă esențială a arsenalelor nucleare.

Un alt pericol este timpul foarte scurt în care liderii politici și militari trebuie să ia decizii în cazul unei crize. O alertă privind lansarea unei rachete poate declanșa o escaladare rapidă a conflictului, înainte ca situația să fie pe deplin înțeleasă.

Armele biologice

Armele biologice folosesc microorganisme sau toxine pentru a provoca îmbolnăviri și decese. Acestea pot include bacterii, virusuri sau substanțe produse de organisme vii, eliberate intenționat pentru a afecta oamenii.

Printre agenții biologici care reprezintă un risc major pentru sănătatea publică se numără antraxul, bacteria care provoacă ciuma și toxina botulinică.

Unul dintre cele mai mari pericole este posibilitatea ca o boală infecțioasă să se răspândească dincolo de zona în care a avut loc expunerea inițială. În anumite condiții, un atac biologic ar putea declanșa o epidemie, cu efecte greu de controlat.

Spre deosebire de o explozie convențională, consecințele unui atac biologic nu sunt întotdeauna vizibile imediat. Simptomele pot apărea după o anumită perioadă, ceea ce îngreunează identificarea sursei și intervenția autorităților.

Din acest motiv, armele biologice sunt interzise prin Convenția privind armele biologice, intrată în vigoare în 1975. Documentul interzice dezvoltarea, producerea, achiziționarea, transferul, stocarea și utilizarea armelor biologice și a toxinelor.

Agenții neurotoxici

Armele chimice folosesc substanțe toxice pentru a provoca răni grave sau pentru a ucide. Printre cele mai periculoase se numără agenții neurotoxici, precum sarinul și VX, care afectează sistemul nervos și capacitatea organismului de a controla funcțiile vitale.

Expunerea la aceste substanțe poate provoca convulsii, paralizie și insuficiență respiratorie. VX este considerat deosebit de periculos deoarece poate rămâne pe suprafețe și poate continua să reprezinte un risc o perioadă îndelungată, în funcție de condițiile de mediu.

Armele chimice au fost folosite în conflicte moderne, inclusiv în războiul dintre Iran și Irak și în războiul civil din Siria.

Consecințele nu se limitează la victimele directe. Supraviețuitorii pot rămâne cu probleme grave de sănătate, iar comunitățile afectate se pot confrunta cu riscuri de contaminare.

Utilizarea, producerea și stocarea armelor chimice sunt interzise prin Convenția privind armele chimice.

Arme termobarice

Cunoscute și sub denumirea de bombe cu combustibil-aer, armele termobarice sunt proiectate pentru a produce temperaturi foarte ridicate și unde de presiune intense, care se pot menține mai mult decât în cazul unor explozibili convenționali.

Acestea folosesc oxigenul din aer în procesul exploziei, generând o undă de șoc puternică.

Efectele pot fi deosebit de grave în spații închise, precum tuneluri, buncăre sau clădiri. Undele de presiune se pot reflecta în pereți și pot amplifica distrugerile. Victimele pot suferi arsuri severe, traumatisme interne și leziuni ale sistemului respirator.

Unul dintre cele mai cunoscute sisteme militare asociate cu utilizarea muniției termobarice este lansatorul greu rusesc TOS-1A. Deși este supranumit uneori aruncător de flăcări, sistemul nu funcționează ca un aruncător de flăcări convențional, ci lansează rachete echipate cu focoase speciale.

GBU-43/B MOAB, supranumită „Mama tuturor bombelor”

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, cunoscută mai ales sub numele de MOAB sau „Mama tuturor bombelor”, este una dintre cele mai mari bombe convenționale construite vreodată de armata americană.

Arma cântărește aproximativ 9.525 de kilograme și este ghidată prin GPS. A fost concepută pentru a produce o explozie extrem de puternică, capabilă să afecteze suprafețe extinse și structuri precum tunelurile și complexele de peșteri.

MOAB a fost utilizată pentru prima dată în luptă pe 13 aprilie 2017, când Statele Unite au lansat bomba asupra unui complex de peșteri din Afganistan, controlat de organizația teroristă ISIS.

În ciuda dimensiunilor și a puterii sale, MOAB nu este o armă nucleară. Capacitatea sa de distrugere este mult mai mică decât cea a unei bombe nucleare, chiar și cu o încărcătură relativ redusă. Rămâne însă una dintre cele mai puternice arme convenționale din arsenalul american.

Munițiile cu dispersie

Munițiile cu dispersie sunt concepute pentru a împrăștia un număr mare de submuniții explozive pe o suprafață extinsă. Acestea pot fi lansate din aeronave, rachete sau sisteme de artilerie.

Pericolul nu dispare odată cu încheierea atacului. O parte dintre submuniții nu explodează la impact și pot rămâne active în sol, transformând terenurile agricole, drumurile și zonele rezidențiale în spații extrem de periculoase.

Cei mai vulnerabili sunt civilii care revin în localitățile afectate, în special copiii, care pot confunda dispozitivele neexplodate cu obiecte obișnuite.

Potrivit Coaliției împotriva Munițiilor cu Dispersie (Cluster Munition Coalition), cel puțin 1.063 de persoane au fost ucise sau rănite de muniții cu dispersie în 2025. Civilii au reprezentat 87% dintre victimele înregistrate.

Convenția privind munițiile cu dispersie, adoptată în 2008, interzice utilizarea, producerea, stocarea și transferul acestora pentru statele care au aderat la document.

Moștenirea distructivă a războaielor moderne

Pericolul acestor arme nu poate fi evaluat doar prin puterea exploziei sau prin complexitatea tehnologiei folosite. Armele nucleare pot amenința populații întregi, agenții biologici și chimici pot provoca probleme de sănătate pe termen lung, iar munițiile neexplodate pot continua să ucidă civili chiar și la ani după încheierea unui conflict.

Progresul tehnologic ar trebui să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor, nu la dezvoltarea unor mijloace tot mai eficiente de distrugere. Până atunci, înțelegerea riscurilor asociate acestor arme rămâne esențială pentru prevenirea utilizării lor, limitarea răspândirii și protejarea populației civile.