Cutremur, sâmbătă dimineaţă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

1 minut de citit Publicat la 08:05 21 Noi 2026 Modificat la 08:05 21 Noi 2026

Cutremur în România. Sursa foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sâmbătă dimineaţă în România, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc la ora 05:26, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 km.

În ziua de 21 Noiembrie 2026 la ora 05:26:25 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 140.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 34.3km V de Focşani, 69.5km N de Buzău, 76.2km E de Sfântu-Gheorghe, 87.2km SV de Bârlad, 89.1km S de Bacău, 90.5km E de Braşov.

Miercuri a fost un cutremur de 5,7 grade

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea și s-a simțit puternic în București. Potrivit INFP, acel seism s-a înregistrat la adâncimea de 107.1 km și în apropierea următoarelor oraşe: 44 km E de Sfântu-Gheorghe, 61 km E de Brașov, 66 km S de Focșani, 84 km S de Buzău și 92 km S de Bacău.

În urma cutremurului de miercuri, în judeţului Galaţi au fost înregistrate şapte apeluri prin 112. De asemenea, o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de uşa unui dulap în timpul evacuării, iar o altă persoană, din Râmnicu Sărat (Buzău), a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta.