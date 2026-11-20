Fetiță de 6 ani, dată dispărută în Galați. Anastasia a plecat singură de la Seminarul Teologic din oraș. Sunați la 112 dacă ați văzut-o

<1 minut de citit Publicat la 17:17 20 Noi 2026 Modificat la 17:24 20 Noi 2026

Nedelcu Anastasia Maria, fetița de 6 ani dispărută din Galați. Sursa foto: IPJ Galați

Polițiștii din Galați sunt în alertă după dispariția unei fetițe în vârstă de 6 ani și cer ajutorul populației pentru a o găsi.

Minora, identificată ca Nedelcu Anastasia Maria, a plecat voluntar, vineri, în jurul orei 15:40, de la Seminarul Teologic din municipiul Galați, unde este elevă, înainte de a fi preluată de bunicul său.

În prezent, nu se cunoaște locul în care se află.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția copilei și desfășoară demersuri pentru găsirea acesteia.

Semnalmentele minorei:

Vârsta: 6 ani;

Înălțime: aproximativ 1,30 metri;

Păr șaten.

La momentul dispariției, fetița purta o geacă neagră din fâș, pantaloni negri și ghete roz. De asemenea, avea asupra sa un rucsac albastru.

Polițiștii fac apel la persoanele care au văzut-o pe minoră sau dețin informații care ar putea ajuta la găsirea acesteia să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice informație poate fi importantă pentru găsirea în siguranță a copilei.