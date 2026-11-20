Daniel Zamfir vrea să majoreze valoarea voucherelor de vacanță la 1.000 de lei. De la anul, ar urma să le primească și cei de la privat

Daniel Zamfir anunță că vrea să crească valoarea voucherelor de vacanță. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Daniel Zamfir, a declarat vineri că ia în calcul majorarea valorii voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul public de la valoarea actuală de 800 de lei la 1.000 de lei de persoană. El a precizat că, anul viitor, aceste vouchere ar urma să ajungă și la angajații din mediul privat, potrivit unui proiect de lege aflat în Parlament.

"Mă gândesc ca, pentru sectorul public, cuantumul (voucherelor) să fie undeva la 1000 de lei de persoană. Nu în ultimul rând, există un proiect de lege prin care dorim ca și pentru sistemul privat să avem posibilitatea să se acorde vouchere de vacanță", a spus ministrul, cu ocazia participării la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă.

Cum s-a procedat în 2026 cu voucherele de vacanță

Zamfir a detaliat că în proiectul menționat se prevede ca firmele private să acorde vouchere de vacanță angajaților, valoarea acestora urmând să fie dedusă din impozitul pe profit. Această formulă a fost solicitată de mai multă vreme de asociațiile din domeniul turismului.

În acest an, voucherele de vacanță pentru bugetari au o valoare de 800 de lei. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să aibă un salariu net de până la 6.000 de lei, față de pragul de 8.000 de lei care a fost în vigoare în 2025. Valoarea voucherelor a fost de 1.600 de lei în 2024, dar s-a redus la jumătate începând cu 2025.

Ministrul Zamfir a mai precizat că ministerul său pregătește o serie de măsuri pentru combaterea concurenței neloiale din domeniu și turismul "la negru", nefiscalizat.

Ministrul Zamfir anunță dublarea participărilor României la târgurile internaționale de turism

Zamfir a criticat modul în care au fost utilizate în trecut fondurile pentru promovarea turistică a țării.

"Înaintea mea, am constatat că bugetul pentru promovări la Ministerul Turismului a fost utilizat în proporție de 16%. O rușine. E o rușine ca să nu-ți promovezi turismul, destinațiile pe care le ai, să n-ajuți antreprenorul din turism", a spus ministrul. El a mai anunțat că România își va dubla participările la târgurile internaționale de turism în 2027.

"România are un potențial uriaș, care încă nu este foarte bine exploatat. Îmi doresc să vină în România cât mai mulți turiști străini, care să descopere minunățiile pe care le putem oferi. Avem niște zone unice. În fiecare dintre aceste regiuni avem niște obiective care au unicitatea lor. Eu îmi doresc foarte mult ca turismul românesc să reprezinte un motor pentru economie (...)

Îmi doresc să dezvoltăm această zonă a turismului balnear - wellness, SPA, longevity. Avem foarte multe localități în care putem dezvolta acest tip de turism. Este o provocare uriașă să avem români care să-și petreacă în țară cât mai multe zile", a conchis Zamfir.

Târgul de Turism al României - ediția de toamnă se desfășoară în perioada 19-22 noiembrie, la Romexpo, în Pavilionul B2. Evenimentul reunește 110 companii expozante, dintre care 67 din România și 43 din străinătate din opt țări.