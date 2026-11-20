BNR lansează coli speciale cu 4 sau 54 de bancnote de 5 lei. Tirajul este limitat. Cât costă și unde pot fi cumpărate

1 minut de citit Publicat la 11:22 20 Noi 2026 Modificat la 11:22 20 Noi 2026

Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, precum şi seriile bancnotelor. Foto:X/BNR

Banca Naţională a României (BNR) va lansa în circuitul numismatic, începând din 23 noiembrie, o coală specială formată din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei şi o coală specială formată din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei. Tirajul este limitat. Colecționari care vor să le cumpere vor plăti 80 de lei pentru coala cu 4 bancnote și 1.000 de lei pentru cea cu 54 de bancnote, relatează Agerpres.

Bancnotele de 5 lei aferente acestor coli speciale vor avea aceleaşi specificaţii tehnice ca bancnotele cu valoare nominală de 5 lei aflate în circulaţie şi vor fi înseriate consecutiv, a transmis BNR.

Starting 23 November 2026, the National Bank of Romania launches, for numismatic purposes, a special sheet consisting of four banknotes with face value of lei 5 and a special sheet consisting of fifty-four banknotes with face value of lei 5. https://t.co/mvGHhnjlB8 https://t.co/nMzDISTlI8 — BNR (@bnr_ro) November 20, 2026

Colile speciale formate din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei şi cele formate din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză şi introduse în plicuri de prezentare personalizate, respectiv în tuburi de prezentare personalizate.

Cât costă și unde pot fi cumpărate

Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, precum şi seriile bancnotelor. Tirajele aprobate pentru colile speciale cu valoare nominală de 5 lei sunt:

10.000 de exemplare pentru colile speciale formate din 4 bancnote;

1.000 exemplare pentru colile speciale formate din 54 de bancnote;

Preţurile de vânzare pentru colile speciale cu valoare nominală de 5 lei sunt de 80 lei pentru cele formate din 4 bancnote, inclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate şi plicul de prezentare personalizat, şi de 1.000 lei pentru cele formate din 54 de bancnote, inclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate şi tubul de prezentare personalizat.



Lansarea în circuitul numismatic a colilor speciale cu valoare nominală de 5 lei se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.