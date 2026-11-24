Românii ar putea să retragă de la orice bancomat exact suma dorită. Proiectul de lege se apropie de votul final

1 minut de citit Publicat la 15:07 24 Noi 2026 Modificat la 15:07 24 Noi 2026

Proiectul prevede și amenzi între 50.000 și 100.000 de lei pentru operatorii care nu respectă obligațiile. Foto: Getty Images

Românii ar putea retrage de la bancomate orice sumă doresc, inclusiv de la ATM-urile altor bănci decât cea care le-a emis cardul, fără să fie limitați la valorile prestabilite. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat de Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților, care urmează să intre în dezbaterea și votul plenului.

Potrivit inițiativei legislative, utilizatorii ATM-urilor vor putea introduce suma exactă pe care doresc să o retragă, în loc să fie nevoiți să aleagă dintre valorile prestabilite afișate de bancomat. Facilitatea ar urma să fie disponibilă inclusiv la ATM-urile altor bănci decât cea care a emis cardul, în măsura în care infrastructura permite efectuarea unor retrageri cu valori personalizate.

Proiectul prevede că această posibilitate nu va presupune taxe sau comisioane suplimentare față de cele aplicate deja clienților.

Cine propune modificarea

Deputata PSD Simona Bucura-Oprescu a anunțat marți că proiectul de lege a primit vot favorabil în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților. Ea l-a felicitat pe inițiatorul proiectului, Augustin-Florin Hagiu.

„Este firesc să poți retrage de la orice bancă exact suma de care ai nevoie, nu doar suma pe care ți-o oferă bancomatul!”, a transmis Simona Bucura-Oprescu.

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 30 septembrie 2026, cu 96 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și șase abțineri, și a fost transmis Camerei Deputaților, care este for decizional. Propunerea legislativă modifică Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și îi obligă pe operatorii de bancomate să ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce suma exactă pe care doresc să o retragă, indiferent de banca emitentă a cardului.

În forma adoptată de Senat, proiectul prevede și amenzi între 50.000 și 100.000 de lei pentru operatorii care nu respectă obligațiile, dacă sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor.