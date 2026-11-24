Franța pregătește o rezervă strategică de pământuri rare. Macron vrea ca proiectul să funcționeze din 2027

2 minute de citit Publicat la 15:08 24 Noi 2026 Modificat la 15:08 24 Noi 2026

Franța plănuieşte să creeze rezerve de pământuri rare și materiale critice. Macron speră că proiectul va fi funcțional din 2027. Sursa colaj foto: Getty Images & Hepta

Franța va crea, începând de anul viitor, rezerve strategice de pământuri rare și de alte materiale critice şi, tototdată, va încuraja companiile să facă achiziții în comun, în încercarea de a reduce dependența de importurile din China, a anunțat Președinția franceză, transmit Reuters şi Euronews.

Acest proiect a fost anunțat luni seara de Emmanuel Macron, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu reprezentanți ai mediului industrial, la Palatul Élysée. Aceste rezerve de minerale vor fi însoțite de un mecanism de "achiziții comune", au notat jurnaliştii de la Euronews.

Preşedintele Emmanuel Macron dorește ca Franța să dispună de "stocuri strategice" de pământuri rare și "metale prioritare", după modelul rezervelor de petrol. Obiectivul este reducerea dependenței industriei franceze de alte țări, în special de China, care deține 44 de tone de pământuri rare, dintr-un total mondial de aproximativ 110 milioane de tone.

Schema franceză de stocare va fi administrată de banca de stat Caisse des Depôts, în coordonare cu producători din diverse domenii, inclusiv din sectorul apărării, conform oficialilor de la Palatul Élysée.

Instituția va începe acum negocierile cu reprezentanții sectoarelor de activitate care depind de accesul la aceste materii prime critice (critical minerals – materiale/minereuri critice). Emmanuel Macron speră că proiectul va fi funcțional chiar de anul viitor.

Achiziții comune și garanții de preț

Preşedintele Franţei a declarat că aceste stocuri vor fi însoțite de un mecanism de "achiziții comune", fără a preciza cine va beneficia de aceste achiziții sau care este valoarea totală vizată.

Inițiativa lui Emmanuel Macron vine în contextul în care Statele Unite Unite au anunțat, la începutul anului, o investiție de 12 miliarde de dolari pentru constituirea unei rezerve de pământuri rare echivalentă cu necesarul de consum al țării pentru două luni.

Nici calendarul exact al proiectului nu a fost stabilit, iar punerea sa în aplicare ar putea depinde de rezultatul următoarelor alegeri prezidențiale. Ideea creării unei rezerve naționale de minerale se regăsește deja în programul electoral al cel puțin unui candidat, Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului de extremă stânga La France Insoumise.

Demersul se înscrie în acţiunile statelor occidentale de a contracara dominaţia Chinei în producţia de minerale critice, esenţiale pentru industria de apărare, semiconductori şi tranziţia energetică, mai relatează Reuters.

În paralel, mai multe organisme industriale şi companii germane, printre care constructorul auto BMW şi producătorul de armament Rheinmetall, au semnat un memorandum de înţelegere pentru înfiinţarea unei case de comerţ specializate pe materii prime în Germania, după modelul Japoniei, care să centralizeze cererea, să tranzacţioneze materii prime, să constituie stocuri strategice şi să investească în lanţurile de aprovizionare, a dezvăluit agenţia de presă.

La nivel comunitar, Uniunea Europeană analizează la rândul său constituirea unor rezerve de minerale critice, iar Italia a anunţat săptămâna trecută că a primit aprobarea Comisiei Europene pentru înfiinţarea primului centru de stocare a materiilor prime critice din blocul comunitar, care va fi amplasat la Veneţia, conform Reuters.