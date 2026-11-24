3 minute de citit Publicat la 15:09 24 Noi 2026 Modificat la 15:16 24 Noi 2026

Țările europene vor să restricționeze călătoriile rușilor în scopuri turistice și sportive, într-un moment în care Rusia face presiuni la Comitetul Olimpic Internațional să permită revenirea sportivilor ruși în competiții. Foto: Getty Images

Șapte țări europene au cerut limitarea călătoriilor rușilor în UE, în special pentru evenimente sportive, într-o scrisoare datată 23 noiembrie adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa, document consultat de pubicația Kyiv Independent. România nu figurează printre aceste 7 state UE.

„Un obiectiv central al politicii UE este să arate Rusiei că invazia sa în Ucraina nu va aduce beneficii. Evoluțiile recente din lumea sportului amenință acum să transmită mesajul opus”, se arată în scrisoarea semnată de liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Suediei.

Scrisoarea a fost trimisă în aceeași zi în care Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Documentul menționează că împiedicarea „normalizării” participării sportivilor din Rusia și Belarus la competițiile sportive reprezintă deja o poziție oficială a UE, iar semnatarii scrisorii precizează că „a venit momentul să punem această poziție în practică”.

Pentru cei șapte lideri, noile linii directoare propuse de Comisie privind vizele, ca parte a celui de-al 22-lea pachet de sancțiuni, sunt „cruciale” și „trebuie să ofere o direcție clară pentru prevenirea călătoriilor neesențiale ale cetățenilor ruși în teritoriul statelor membre, inclusiv participarea la evenimente sportive”.

Semnatarii scrisorii propun abordarea acestui subiect la viitorul summit al liderilor UE, programat în această săptămână.

Rusia face presiuni pentru reprimirea sportivilor săi în competițiile internaționale

Eforturile Federației Ruse de reintegrare în sportul mondial și de ridicare a restricțiilor impuse sportivilor săi câștigă tot mai mult teren înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Și nicăieri acest lucru nu a fost mai vizibil decât în sportul preferat al lui Vladimir Putin: judo-ul. Actualul președinte al Federației Internaționale de Judo, româno-austriacul Marius Vizer, este văzut drept un apropiat al șefului de la Kremlin și un susținător al ideii revenirii sportivilor ruși în competițiile internaționale, se arată într-o analiză Politico publicată în octombrie.

Deși IJF s-a arătat solidară cu federația ucraineană, în 2022, căreia i-a oferit ajutor financiar, în noiembrie 2025, aceeași IJF a devenit prima organizație sportivă majoră care a ridicat complet restricțiile impuse sportivilor ruși - permițându-le acestora să participe în competițiile internaționale pentru prima oară de la declanșarea, în februarie 2022, a invaziei ruse în Ucraina.

Între timp, în timp ce agresiunea asupra Ucrainei continuă neabătută, Rusia și-a păstrat influența în vârful federațiilor sportive internaționale, inclusiv în șah, scrimă ori box.

Moscova încearcă acum să determine Comitetul Internațional Olimpic să permită sportivilor ruși să poată participa fără restricții la Jocurile Olimpice din 2028, din Los Angeles, SUA.

O astfel de posibilitate a stârnit îngrijorare la Bruxelles, unde oficialii UE caută impunerea de noi restricții - de la sancționarea sportivilor, până la tăierea fondurilor UE pentru federațiile sportive care acceptă reprimirea sportivilor ruși în competiții.

Sportivii ruși au interzis la competițiile sportive din UE

Comisia Europeană a propus, luni, interzicerea participării sportivilor ruși la competiții în cadrul Uniunii Europene, ca parte a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a anunțat președinta executivului de la Bruxelles, Ursula von der Leyen.

„Evenimentele sportive nu pot constitui un cadru pentru activități de propagandă”, a declarat von der Leyen, care a adăugat că a propus, de asemenea, interzicerea afișării simbolurilor oficiale rusești pe stadioane sau în alte arene sportive.

Precizările vin în contextul în care mai multe țări din Uniunea European au interzis deja sau au restricționat accesul la competiții pentru sportivii din Rusia și din Belarus.

De asemenea, UE dorește să limiteze fluxurile financiare de la sponsori ruși către asociații sportive și culturale cu sediul în Europa, iar blocul ar putea introduce și restricții în ceea ce îi privește pe rușii care dețin funcții în organele de conducere ale federațiilor sportive cu sediul pe continent, a continuat președinta Comisiei.

Măsurile menționate de von der Leyen trebuie să fie aprobate de cele 27 de state membre ale UE. Ele includ interzicerea intrării în statele Uniunii a foștilor combatanți ruși. „Aceștia din urmă reprezintă un risc pentru securitatea Europei și nu li se poate permite să se deplaseze liber în țările noastre”, a explicat șefa executivului european.