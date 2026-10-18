Politico: Cum s-a folosit Putin de judo, pentru ridicarea restricțiilor impuse sportivilor ruși. Legătura cu românul Marius Vizer

Vladimir Putin, alături de Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo. Foto: Profimedia Images

Eforturile Federației Ruse de reintegrare în sportul mondial și de ridicare a restricțiilor impuse sportivilor săi câștigă tot mai mult teren înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Și nicăieri acest lucru nu a fost mai vizibil decât în sportul preferat al lui Vladimir Putin: judo-ul. Actualul președinte al Federației Internaționale de Judo, româno-austriacul Marius Vizer, este văzut drept un apropiat al șefului de la Kremlin și un susținător al ideii revenirii sportivilor ruși în competițiile internaționale, se arată într-un material publicat joi în Politico.

Putin are o lungă istorie cu judo-ul, sport pe care liderul de la Kremlin l-a practicat și el. În același timp, în fruntea Federației Internaționale de Judo este româno-austriacul Marius Vizer, care conduce acest for din 2007. Vizer este acuzat de adversarii săi că a pus bazele unei puternice rețele de influență, cu legături la Kremlin, în timp ce încearcă să păstreze imaginea unui președinte neutru de federație internațională.

„Este clar că, având în vedere promovarea pe care Vizer a făcut-o pentru ruși, (el are) cu siguranță interese și conexiuni în Rusia. Ideile Rusiei sunt peste tot,” a spus antrenorul principal al Federației de Judo din Ucraina, Vitalii Dubrova, într-un interviu acordat Politico.

Federația Internațională de Judo (IJF) nu a răspuns solicitării Politico pentru a comenta posibilele legăturile ake lui Vizer cu Rusia.

„Judocrația” lui Putin

Unii dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin sunt prieteni vechi ai săi, din cercurile de judo din Leningradul anilor '60–'80, și care au pus bazele așa-numitei „frății judo” sau „judocrații” din Rusia, notează Politico.

Influența „judocrației” s-a extins până în vârful sportului la nivel global. Arkady și Boris Rotenberg, partenerii de antrenament din copilărie ai lui Putin, și-au construit imperii în construcții și infrastructură în Rusia prin contracte majore de stat, inclusiv construcția Podului Crimeii, pe care Ucraina îl consideră o încercare ilegală de a lega Rusia continentală de peninsula anexată în 2014.

În 1998, Arkady Rotenberg a preluat clubul de judo Yavara-Neva din Sankt Petersburg, fondat la cererea lui Putin când acesta conducea Serviciul Federal de Securitate al țării. Liderul rus rămâne președintele onorific al clubului, în timp ce Arkady Rotenberg a făcut parte din comitetul executiv al IJF între 2013 și 2022.

Deși IJF s-a arătat solidară cu federația ucraineană, în 2022, căreia i-a oferit ajutor financiar, în noiembrie 2025, aceeași IJF a devenit prima organizație sportivă majoră care a ridicat complet restricțiile impuse sportivilor ruși - permițându-le acestora să participe în competițiile internaționale pentru prima oară de la declanșarea, în februarie 2022, a invaziei ruse în Ucraina.

Între timp, în timp ce agresiunea asupra Ucrainei continuă neabătută, Rusia și-a păstrat influența în vârful federațiilor sportive internaționale, inclusiv în șah, scrimă ori box.

„Steagul Rusiei a revenit în arenele sportive internaționale și asta este important pentru Rusia”

Moscova încearcă acum să determine Comitetul Internațional Olimpic să permită sportivilor ruși să poată participa fără restricții la Jocurile Olimpice din 2028, din Los Angeles, SUA.

O astfel de posibilitate a stârnit îngrijorare la Bruxelles, unde oficialii UE caută impunerea de noi restricții - de la sancționarea sportivilor, până la tăierea fondurilor UE pentru federațiile sportive care acceptă reprimirea sportivilor ruși în competiții, conform unui document al Serviciului European de Acțiune Externă, datat 16 septembrie și văzut de Politico.

Sub conducerea lui Vizer, Federația Internațională de Judo a condamnat interzicerea sportivilor ruși din competiții, chiar și după ce Putin a fost suspendat ca președinte onorific al organizației, la câteva zile după invadarea Ucrainei.

Politico notează, de asemenea, că Vizer a apărut alături de Putin, la Budapesta, în 2019: liderul de la Kremliln s-a afișat, în cadrul unei întâlniri „informale la un ceai”, împreună cu Vizer și cu președintele onorific al IJF, Sándor Csányi — un gest simbolic public care arăta locul privilegiat al președintelui rus în rețeaua internațională de judo a lui Vizer, consolidând percepția rolului său ca aliat politic important.

Președintele onorific al IJF, Sándor Csányi, Vladimir Putin și Marius Vizer. Foto: Profimedia Images

Deși mulți sportivi olimpici ruși sunt și membri ai forțelor armate, șeful federației internaționale de judo a insistat prin, comunicatele transmise de federație, că sportivii nu ar trebui să fie trași la răspundere pentru acțiuni guvernamentale

„Pe măsură ce evenimentele sportive și sportul în general promovează pacea și solidaritatea la nivel mondial, considerăm că acei sportivi care participă la competiții internaționale promovează pacea și solidaritatea internațională,” a declarat IJF la începutul lunii martie 2022, în timp ce forțele ruse se apropiau de Kiev. „Pe această bază, decizia globală de a sancționa toți sportivii ruși, indiferent de opiniile diferite exprimate de mulți, nu este considerată justificată. Nu putem condamna sportivii pentru ceea ce se întâmplă.”

După patru ani și jumătate de război în Ucraina, reprezentanții sportivilor ucraineni susțin că readucerea competitorilor ruși și a simbolurilor naționale ale Rusiei nu face decât să „normalizeze” agresiunea militară a Moscovei. „Steagul (Rusiei) a revenit (pe arena internațională - n.r.) și asta este important pentru Rusia”, a spus Vitali Dubrova, președintele federației ucrainene de judo.