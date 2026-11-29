Aproape jumătate dintre români cred că mai multe meserii vor dispărea în următorii ani. Cât de mult se tem că AI va înlocui oamenii

În acelaşi timp, 98% din totalul celor chestionaţi sunt de părere că societatea pierde ceva atunci când experienţa oamenilor nu este transmisă mai departe. Foto: Getty Images

Aproape jumătate dintre românii activi profesional (47%) consideră că meserii şi cunoştinţe practice riscă să dispară pentru că experienţa nu este transmisă între generaţii, în timp ce 45% se tem de pierderea valorilor, tradiţiilor şi identităţii culturale, scrie Agerpres, care citează un studiu realizat de RoCoach împreunp cu Novel Research.

Potrivit cercetării, patru din zece respondenţi (40%) cred că generaţiile mai tinere riscă să repete greşeli pe care le-ar putea evita învăţând din experienţa celor dinaintea lor.

În acelaşi timp, 98% din totalul celor chestionaţi sunt de părere că societatea pierde ceva atunci când experienţa oamenilor nu este transmisă mai departe, fie în familie, la locul de muncă sau în comunitate. În schimb, numai 1% apreciază că nu există pierderi semnificative.

De asemenea, pentru tinerii între 18 şi 24 de ani, principala preocupare este dispariţia meseriilor şi a cunoştinţelor practice, menţionată de 56% dintre respondenţii din această categorie, faţă de 37% dintre cei cu vârste între 25 şi 34 de ani. Pe de altă parte, pierderea valorilor şi tradiţiilor este indicată de 50% dintre persoanele de 45-54 de ani, comparativ cu numai 30% dintre tinerii sub 25 de ani.

O trime dintre tineri cred că AI poate înlocui în mare măsură experienţa

Potrivit sursei citate, circa o treime dintre tinerii între 18 şi 24 de ani (31%) consideră că AI poate înlocui în mare măsură experienţa şi îndrumarea oferite de un om, o opinie împărtăşită de numai 7% dintre persoanele între 55 şi 64 de ani.

La nivelul întregului eşantion, doar 13% cred că inteligenţa artificială poate înlocui în mare măsură experienţa umană, în timp ce 36% consideră că acest lucru este posibil doar în anumite domenii sau situaţii. În plus, aproape jumătate dintre respondenţi apreciază că AI poate înlocui experienţa unui om doar în mică măsură (30%) sau deloc (19%).

Studiul arată, totodată, că românii consideră educaţia principalul spaţiu în care experienţa acumulată de oameni ar trebui valorificată mai bine. Astfel, peste jumătate dintre respondenţi (54%) indică şcolile şi universităţile drept locurile în care ar trebui dezvoltate mai multe oportunităţi de învăţare directă de la persoane cu experienţă.

Companiile şi locurile de muncă sunt menţionate de 47%, familia şi relaţiile dintre generaţii de 44%, în timp ce sprijinul pentru tinerii aflaţi la început de carieră de 43%. O pondere de 10% dintre respondenţi cred că ar fi util să existe mai multe oportunităţi de învăţare directă în cadrul Guvernului.

Cercetarea de specialitate evidenţiază faptul că, pentru persoanele de 55-64 de ani, familia devine principalul loc în care experienţa ar trebui transmisă, fiind menţionată de către 55% dintre respondenţii din această categorie.

Studiul a fost realizat de Novel Research, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviews), în perioada 10-18 noiembrie 2026, pe un eşantion de o mie de persoane ocupate, utilizatoare de Internet, cu vârste între 18 şi 64 de ani, din România.