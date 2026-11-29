O companie are 1.000 de angajați milionari. CEO-ul firmei: "Datoria noastră e să-i facem bogați. Dar trebuie să știe trei lucruri"

Compania Cerebras are 1.000 de angajați milionari. FOTO: Getty Images

Angajații unora dintre cele mai mari companii de tehnologie câștigă sume uriașe datorită programelor prin care își pot cumpăra acțiuni ale firmei. Andrew Feldman, CEO-ul Cerebras, spune că este mândru că firma sa de inteligență artificială, evaluată la 21,7 miliarde de dolari, a transformat peste o mie de angajați în milionari, scrie Fortune.

El știe însă din proprie experiență cât de repede se pot schimba aceste averi. De aceea, i-a avertizat pe angajați să nu-și urmărească averea cum oscilează după toanele bursei.

"Primul lucru pe care l-am făcut pentru echipa noastră: am făcut peste o mie de milionari. Sunt foarte mândru de asta. Cred că aceasta este datoria noastră ca lideri, să-i facem bogați pe oamenii noștri. Am discutat despre faptul că nu suntem aici pe termen scurt și că fluctuațiile zilnice nu sunt ceea ce ar trebui să urmărească", a declarat recent Feldman pe canalul Sourcery cu Molly O'Shea.

Companiile de tehnologie domină bursa americană, iar un raport financiar slab sau o schimbare de sentiment a investitorilor sunt de ajuns ca acțiunile lor să urce și să coboare ca într-un montagnes russes.

Astăzi, atât fondatorii, cât și angajații își pot vedea averea schimbându-se în doar o zi. Potrivit planului de achiziție de acțiuni pentru angajați (ESPP) al Cerebras pentru 2026, angajații eligibili pot cumpăra acțiuni ale companiei direct din salariu, cu o reducere de până la 15%. În mai, Cerebras a avut o listare la bursă remarcabilă. A oferit 30 de milioane de acțiuni de clasă A la prețul de 185 de dolari pe acțiune și a strâns 5,55 miliarde de dolari.

După listare, participația lui Feldman a fost estimată la aproximativ 3,2 miliarde de dolari.

"Schimbarea este stresantă. Iar schimbările mari ale averii personale, fie în sus, fie în jos, sunt foarte stresante. Totul e și mai greu pentru că averea ta fluctuează în fiecare zi, uneori chiar de la o oră la alta. Încerci să-i înveți pe oameni că aceste fluctuații, asupra cărora nu avem niciun control, nu trebuie urmărite.", a afirmat Feldman.

Feldman știe foarte bine cât de repede se poate schimba o avere

Este cofondator al Cerebras și al SeaMicro și a lucrat anterior la Advanced Micro Devices (AMD), Force10 Networks și Riverstone Networks. A văzut deci de aproape cum fluctuează acțiunile companiilor de tehnologie aflate în creștere.

CEO-ul și-a amintit că, pe vremea când lucra la o altă companie, acțiunile acesteia urcau și coborau, iar participația lui odată cu ele. Într-o singură zi, averea sa personală s-a schimbat cu mai mult decât câștigase tatăl lui într-o viață întreagă, a povestit Feldman.

"O vreme, tata mă suna în fiecare zi și mă întreba: «De ce ți-au scăzut acțiunile?» Iar eu îi spuneam: «Tată, asta nu mă ajută. Haide, tată. Știu că au scăzut, dar nu știu de ce»", a mai spus Feldman în podcast. "Trebuie să-ți temperezi starea psihică atunci când acțiunile cresc și trebuie să ți-o temperezi și când scad. Și trebuie să te gândești în fiecare zi care îți este treaba."

Ca să-i ajute pe angajați să facă față presiunii averii, Feldman are câteva sfaturi pentru cei care dețin un pachet consistent de acțiuni ale companiei.

Cele trei sfaturi ale lui Feldman pentru angajații care au acțiuni

Angajații își pot păstra acțiunile ca să profite de creșteri viitoare sau din loialitate față de angajator. CEO-ul Cerebras îi sfătuiește însă să nu se teamă să își diversifice investițiile.

"Majoritatea companiilor de acum, mai ales cele care există de câțiva ani, au un mecanism prin care, chiar ca firmă privată, poți să vinzi o parte mică și să-ți plătești ție ceva. Nu există niciun motiv să ai 99% din avere într-o singură acțiune. Investitorii profesioniști nu fac asta și nici dumneata, domnule angajat, nu ai niciun motiv să o faci. Cred că e în regulă să vinzi puțin", i-a spus Feldman lui Molly O'Shea.

Feldman a adăugat că un angajat care obține un câștig mare în bani nu e obligat să facă imediat ceva cu ei. Pot apărea tot felul de oameni care se oferă să-i dea sfaturi financiare contra cost, a spus el, dar angajații își pot pune oricând banii într-un cont de piață monetară și pot respira liniștiți. După ce se obișnuiesc cu noua situație, pot reveni asupra altor strategii de investiții. Astfel de momente îi obligă totodată să se gândească ce vor să facă cu banii.

"Ce am făcut prima dată când am vândut compania? Am plătit casa. M-am simțit bine", a explicat Feldman. "Cred că te obligă să te confrunți cu propriile valori. Cât ai vrea să donezi, dacă vrei să donezi? Ești genul de om care își dorește o mașină extrem de spectaculoasă?".

Mai presus de toate, Feldman crede că oamenii ar trebui să-și facă banii să lucreze pentru ei. Mai mulți bani înseamnă responsabilități mai mari, dar miliardarul spune că asta nu ar trebui să le ia bucuria succesului financiar.

"Odată ce ai niște bani, e în regulă să nu faci nimic cu ei. Banii nu ar trebui să te streseze mai mult. Am văzut cu siguranță oameni care s-au stresat foarte, foarte tare din cauza asta. Banii ar trebui să-ți facă viața mai bună, nu mai rea", a spus Feldman.